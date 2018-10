Publicado 04/10/2018 14:28:31 CET

Un total de 23 comercios y 10 espacios gastronómicos exhiben las creaciones de LoVisual 2018. La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado este jueves en la inauguración de la tercera edición de "una iniciativa que se consolida haciendo ciudad, posibilitando la sinergia entre diferentes conceptos: cultura, creatividad, diseño, turismo, comercio y gastronomía, y engrandeciendo cada uno de ellos gracias a esta fusión".

La inauguración ha consistido en un recorrido que ha partido de 'Feliñarán Floristas', situada en la calle peatonal García Morato número 4. Lovisual, organizado por la Asociación Cultural Visual, es un evento de iniciativa privada que convierte de nuevo en el mes de octubre a Logroño, en una fiesta del diseño.

Del 4 al 13 de octubre la ciudad se transforma en una galería abierta al arte y la creación: una forma de vincular la cultura, la creatividad y el diseño con el comercio y la gastronomía de la ciudad.

"Después del éxito de las anteriores ediciones, Lovisual llega con mucho más contenido, pero también involucrando a muchos más logroñeses en este proyecto, diseñado por los ciudadanos y para los ciudadanos, en un nuevo concepto de hacer ciudad que nos involucra a todos como organizadores y público a la vez, una forma de unión que parte de una parte tan importante de nuestra economía como los comercios locales", ha afirmado Gamarra.

En esta ocasión, Lovisual se celebra con importantes novedades, ya que este año participan más de 30 equipos de diseñadores, ilustradores, fotógrafos y artistas participarán en la edición de este año, que reúne 23 intervenciones artísticas en establecimientos comerciales de Logroño, un Foro de varias jornadas y formatos en los espacios gastronómicos de la ciudad y un taller infantil, así como cursos y actividades musicales.

Los comercios que participan son Anayvi, Joyería María José, Mikonos, Óptica Capitol, Osaba Imagen y Sonido, Vinoteca Larría, Freijo Avanzando en Seguridad, The Optical Boutique by Pascual, Mandarina, Floristeria Feliñarán, Estilo Equipamiento Comercial, Pastelería Manolo Iturbe, Setlan, Cristina Marzo Estilistas, Santos Ochoa, Diana Moda, Alma De Blues, LDM, Novias Senda, Carnicería Paco y Begoña, Clínica Nutriestética, Abrelosojos Óptica, Summertime by Bianca.

Además, los espacios gastronómicos que van a exhibir obras de Lovisual 2018 son La Chispa Adecuada, Mesón Don Chufo, Gastrobar Torres, Tastavín, Malabar Bodega, Café La Tertulia, Guardaviñas, Tondeluna, El Rincón de Alberto y Wine Fandango.

Entre los creadores que participan, este año predominan los diseñadores (de producto, de interiores, gráficos e industriales), además de profesionales de la fotografía, el interiorismo, ilustradores o diferentes disciplinas artísticas.

El festival, que dispone de un carácter anual, convierte durante el mes de octubre a la capital de La Rioja en el gran escaparate del diseño, la creatividad y la cultura.

Entre las actividades programadas dentro de esta iniciativa destacan las intervenciones en comercios, el Foro Lovisual, las Aulas en la calle -donde la ESDIR (Escuela Superior de Diseño de La Rioja) llevará a diferentes espacios de la ciudad sus clases-, además de Talleres y Premios Lovisual, que ya han ganado Jana Garbayo y Carlos Rosales en las anteriores ediciones.

Las Visitas Guiadas abiertas se celebrarán en viernes y sábado, en conversación con Taller en Blanco y, como en las pasadas ediciones, el festival acoge visitas a colegios, institutos e instituciones, que se pueden solicitar escribiendo a info@lovisual.es.

El Foro Lovisual es un programa de varias jornadas y formatos que combina conferencias, charlas y encuentros en la ESDIR, Cubo del Revellín y los espacios gastronómicos de la ciudad. El festival busca aproximar el conocimiento sobre diseño, creatividad y cultura en conversación con diferentes profesionales que desarrollan su trabajo en el ámbito creativo más contemporáneo.

El Foro en los Espacios Gastros propone, en un formato informal, vermú / café / afterwork, una serie de encuentros con los creadores en los espacios gastronómicos del festival. Se conversará con ellos sobre diseño, arte y creatividad en relación a las propuestas que han desarrollado en los comercios de la ciudad.

Igualmente, como actividades paralelas, habrá foros con Ernesto Artillo y con María Arranz y María Luisa Walliser, el lunes 8; el Taller Lovisual, se celebra en la Concha de El Espolón, este sábado; y 'La misteriosa desaparición del monumento a Espartero', taller organizado por Dodo Laboratory, una gimkana en la que 20 niñas y niños se convertirán en reporteros para descifrar la desaparición de uno de los emblemas de la ciudad.