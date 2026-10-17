29 establecimientos hosteleros con más de 80 propuestas participarán en las XVII Jornadas de la Cazuelilla de Calahorra

Calahorra celebra las XVII Jornadas de la Cazuelilla del 30 de octubre al 1 de noviembre y del 6 al 8 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Calahorra celebrará durante dos fines de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre y del 6 al 8 de noviembre, las XVII Jornadas de la Cazuelilla.

Unas fechas en las que podrán degustarse más de 80 propuestas culinarias servidas en cazuelillas y elaboradas por los 29 establecimientos hosteleros participantes en una nueva edición de esta cita gastronómica.

Bares, restaurantes y carnicerías presentan una oferta variada, desde los guisos más tradicionales de la cocina calagurritana hasta recetas más innovadoras a partir de los productos de siempre.

Las Jornadas de la Cazuelilla reúnen los platos más típicos de la gastronomía de Calahorra y La Rioja como manitas de cerdo, ajoarriero, albóndigas, patatas a la importancia, garbanzos con espinacas y bacalao, patatas con chorizo y queso, morrito con patata asada, callos, gordillas, menestra, caparronas con chorizo, bonito con fritada y lomo a la riojana.

Se combinarán con otros más vanguardistas como ceviche de langostinos; verdinas con pulpo; pollo Bombay; falso risotto, carbonara con yema curada y guanciale; ragú de cerdo estofado sobre cremoso de boniato y arroz meloso de ternera mechada.

Todos estos platos se servirán en cazuelillas en La Esquina Gloriosa, La Bodega, Los Leones, Vistabella, Clavelina, Vía Veneto, Gastrobar 9, La Leal, Centro de Participación Activa, Montserrat 2.0, Ciudad de Calahorra, Juanje, Ibérico, La Comedia, Nicolás, El Rincón Andaluz, La Montanera, Rioja, Pro El Otro, La Viña, La Vermutería, The Swing, Capi, Sabor.es, Bar Las Vegas y El Rincón de Livi.

Además, las carnecerías Cayo Sáenz y Moreno completarán la oferta gastronómica con elaboraciones culinarias para llevar como pimientos rellenos, patitas de cordero en salsa y carrilleras.

También habrá cazuelillas dulces de gominolas en el establecimiento comercial Con-sentidos.

Estas delicias podrán degustarse en diferentes horarios, tanto por la mañana como por la tarde y noche, según las horas de apertura de cada establecimiento hostelero participante.