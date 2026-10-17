Por La Rioja no concurrirá a las elecciones generales y deja libertad de voto a sus afiliados y simpatizantes

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha decidido no concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y "concentrar su trabajo político y organizativo en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027".

La decisión ha sido adoptada por unanimidad por la Ejecutiva de la formación, que considera "prioritario continuar desarrollando un proyecto político centrado en La Rioja, sus municipios y las necesidades específicas de los riojanos".

La formación regionalista ha trasladado a sus afiliados y simpatizantes "plena libertad de voto para las elecciones generales, sin solicitar el apoyo para ninguna de las candidaturas que concurrirán al 29N".

Por La Rioja considera que "cada ciudadano debe decidir libremente su voto en función de las propuestas y compromisos que presenten las diferentes formaciones, especialmente en aquellas cuestiones que afectan directamente al futuro de la Comunidad Autónoma".

Reclama, en este sentido, que "los diputados y senadores que resulten elegidos por la circunscripción de La Rioja ejerzan una defensa firme de los intereses de la región también cuando estos puedan entrar en conflicto con las estrategias de sus respectivas direcciones nacionales".

La formación sostiene que la representación riojana en las Cortes Generales "debe servir para trasladar las necesidades del territorio y exigir inversiones, infraestructuras, financiación y decisiones que permitan avanzar a La Rioja".

"Por La Rioja no va a decir a los riojanos a quién tienen que votar. Lo que sí vamos a exigir a todas las candidaturas es que expliquen qué compromisos concretos están dispuestas a asumir con nuestra tierra y, sobre todo, que los cumplan después de las elecciones. La Rioja necesita representantes que defiendan sus intereses con voz propia en Madrid, gobierne quien gobierne", señala la formación regionalista.

Como ejemplo de los asuntos pendientes, recuerda la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por unanimidad por el Parlamento de La Rioja en 2019.

"Pese al amplio respaldo que recibió posteriormente su tramitación en el Congreso de los Diputados -recuerdan-, el proceso no ha culminado y una nueva legislatura estatal finaliza sin que La Rioja disponga del Estatuto actualizado que acordaron sus representantes".

Para los regionalistas, "esta situación demuestra la necesidad de que los compromisos asumidos con La Rioja tengan continuidad más allá de las campañas electorales y de los cambios de legislatura".

Por La Rioja centrará ahora sus esfuerzos "en seguir construyendo una alternativa política riojana para las elecciones autonómicas y municipales de 2027, reforzando su proyecto territorial y municipalista".

Al mismo tiempo, durante la campaña de las elecciones generales reclamará a las formaciones que concurran por La Rioja "propuestas claras y compromisos verificables con la Comunidad".

"No participar en estas elecciones no significa permanecer al margen: seguiremos defendiendo los intereses de La Rioja y exigiendo responsabilidades a quienes aspiren a representarla en las Cortes Generales", concluye la formación.