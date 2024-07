El 48% de los riojanos valoran positivamente el nivel cultural a la hora de buscar pareja, según un estudio de Fnac

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 48% de los riojanos valoran positivamente el nivel cultural a la hora de buscar pareja, según un estudio realizado por Fnac, que indica que, por contra, un 46% no se fija en este detalle para hacer 'match' y un 7% reconoce que prefiere centrarse en el físico.

Un curioso estudio que señala que mantener una conversación a veces puede ser complicado, y más aún si no se tiene toda la información de lo que se está hablando.

En momentos así, los riojanos suelen desenvolverse bien ya que, a pesar de no conocer el tema del que se está hablando o no poder aportar valor a la conversación, para el 56% de los encuestados no existe la "culpabilidad cultural".

Sin embargo, esto cambia dependiendo del ambiente en el que se da la situación. La culpa o la vergüenza de no poder seguir el hilo de la conversación, para los riojanos, aparecen sobre todo cuando se trata de un ambiente laboral (19%) o cuando se está con amigos (16%).

Además, a los riojanos no les gusta mentir, al menos cuando se trata de hablar sobre gustos y preferencias en música, lectura, cine, etc.

Tanto es así que, casi el total de la población riojana (98%) afirma no mentir sobre lo que le gusta si se les pregunta. Sin embargo, un 2% reconoce hacerlo por resultarles más fácil recurrir a lugares comunes sin dar explicaciones o parecer más interesante.