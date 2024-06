9J.- Capellán cree que "estamos ante elecciones más importantes de la historia" y Escobar, que "está en juego España"

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de La Rioja, y presidente del Gobierno de la comunidad, Gonzalo Capellán, ha asegurado este sábado en Logroño que "las próximas elecciones europeas del 9 de junio son, sin duda, las más importantes en la historia de La Rioja y de España", mientras que, para el alcalde de la capital, Conrado Escobar, en estos comicios "está en juego España".

Así lo han asegurado en sus intervenciones este mediodía en un acto electoral, celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR), en el que han participado también la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el candidata del PP por La Rioja al Parlamento Europeo Esther Herranz.

Como ha subrayado Capellán, "son las elecciones más importantes de nuestra historia porque nos jugamos tres cosas fundamentales: en primer lugar, la historia, la identidad y los valores de Europa, que son los que compartimos y disfrutamos todos los riojanos y todos los españoles, nos jugamos la libertad, nos jugamos la igualdad y nos jugamos la democracia".

En segundo lugar, "nos jugamos que esta pequeña tierra nuestra tenga fuerza y tenga voz en Europa para que los intereses de todos y cada uno de los riojanos, y de todos y cada uno de los municipios que componen nuestra tierra, tengan voz y fuerza en Europa, algo que sólo va a poder ser con el proyecto del Partido Popular".

Y, "en tercer lugar, nos jugamos poder responder en el lugar donde la democracia habla y responde, en las urnas, responder al Gobierno de España, esa mayoría social que está diciendo cada día que queremos otro Gobierno de España y que España en Europa tiene que ser otra cosa".

Así, Capellán ha subrayado que "nunca se ha visto tan claro que el presente y el futuro de nuestro territorio, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, se dilucida en Europa, y por eso, nunca tampoco se ha visto tan claro que sólo la propuesta y la voz del Partido Popular está dispuesta a defender sus intereses en Europa, somos la única opción, somos el único proyecto dispuesto, de verdad, a dar la batalla en Europa por España y por La Rioja".

Por eso, el mandatario regional ha recalcado que "el PP es la única opción para la papeleta que van a depositar el 9 de junio las secciones europeas". "Porque ¿qué hay al otro lado? -se ha preguntado- Al otro lado, un candidato no alejado, distanciado de La Rioja y de los intereses de los riojanos, sino que a lo único que se ha dedicado es a ir contra los intereses de los logroñeses y los riojanos. Eso es lo que representan César Luena y el Partido Socialista Español".

Pero, ha continuado Capellán, "si miramos hacia los extremos de la ideología política, en un extremo izquierdo tenemos a una candidata que se hace la foto por salir a las europeas, pero que sabemos que no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de que tenga voz en Europa; y a la extrema derecha tampoco tenemos nada yo no veo a nadie de Vox que vaya a estar con nombres y apellidos defendiendo los intereses de los riojanos".

Además, ha reseñado que "esto tiene que ver también mucho con España", preguntándose también "¿quién es la candidata, la número uno en las listas a Europa del Partido Socialista? Teresa Ribera", cuyo bagaje "es haber aprobado una autorización previa para que una línea de alta tensión desde Tauste hasta Júndiz para llevar la energía que se produce en Aragón al uso de la industria del País Vasco pase por el territorio de La Rioja y lo destroce, una persona así no merece estar en Europa y nunca defenderá los intereses de La Rioja ni de España".

Ante todo ello, ha recordado que "como vemos en nuestro slogan de campaña, el voto es la respuesta, el voto es un derecho, pero el voto, ante todo, es una oportunidad y por eso, por ser las elecciones más importantes, por jugarnos tanto tenemos que acudir todos a votar el 9 de junio. No podemos dejar pasar esa oportunidad histórica".

"En estos días que sigo recorriendo La Rioja, nunca tanta gente me había parado para decirme 'por favor, echar a Sánchez de una vez, que se va a cargar el país'. Yo no puedo echarle, pero entre todos, entre esa mayoría social, podemos echarle. Solo hay una manera, la manera de la democracia, con el voto y con las urnas. Así que el 9 de junio, todos a votar y a votar al Partido Popular", ha finalizado.

CONRADO ESCOBAR.

En su intervención al comienzo del acto, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha reseñado la "importancia" de las elecciones europeas, porque "Europa representa los derechos humanos, sintetiza nuestra cultura de siempre, y porque es donde se ventila el futuro del campo, el de nuestro vino".

"El partido que ha hecho fuertes esos valores, ese futuro, es el PP" y ha subrayado que "en un escenario complicado, tenemos voz propia con una logroñesa, que está donde se le necesita y con el respeto de todos", en referencia a Esther Herranz.

Mientras, ha criticado a "otro eurodiputado que dice que es riojano", recordando al socialista César Luena "que se ha enfrentado a todo el campo riojano, que parece estar más comodo en Bruselas que hablando con la gente" y al que ha achacado "no haber hecho nada por La Rioja ni por Logroño".

Por eso, "frente a la política de moqueta y de despacho del PSOE y de Luena, reivindicamos la política que vale, la de la calle, la de la gente, la del PP", porque, ha asegurado, "está en juego España, el voto es la mejor respuesta a la tropelía de la Ley de Amnistía, es votar 'no' al señalamiento de jueces o a las amenazas a periodistas, es avanzar en el futuro de una España de todos y no del egoísmo de unos pocos, es decir que la igualdad no se vende por siete votos".

"Es votar por todos, y no por la supervivencia de uno de ellos, que es Pedro Sánchez. Por Europa, por España, por La Rioja y por Logroño, hay que votar a lo único razonable, hay que votar por el único camino posible, que es el del PP", ha concluido el regidor logroñés.