Gamarra (PP) ve que "Moncloa es la sede social de la corrupción" y pide votar para "mostrar a Sánchez la salida"

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado en Logroño que "Moncloa es la sede social de la corrupción" por lo que ha pedido que en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, se vote a los 'populares' "para mostrar a Pedro Sánchez la salida".

Así lo ha afirmado la dirigente del PP en un acto de campaña celebrado este mediodía en la sede del Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR), en el que han intervenido también el presidente del partido en la comunidad, Gonzalo Capellán; la candidata riojana del PP al Parlamento Europeo Esther Herranz; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Un acto en el que ha comenzado recordando que "hace un año fuimos a las urnas, ganamos las elecciones autonomicas y locales, y hace menos de un año volvimos a ganar las generales", pero ha advertido que "toca seguir, porque no hemos conseguido todo".

"Pedro Sánchez se ha aferrado al poder, con un precio que no se puede pagar. Nos quedan ocho días para ganar de nuevo, para que volvamos a demostrar de nuevo en España y en La Rioja que lo que se quiere es cambiar la políitica nacional. Que hablen las urnas, como respuesta a lo que está ocurriendo y así mostrar la puerta de salida a Pedro Sánchez", ha subrayado.

En sus palabras, "mientras que en el PP nos centramos en las personas, en la sanidad, en las infraestructuras, Sánchez solo se centra en la amnistía, y en lo que dice Puigdemont, porque cuando Puigdemont habla, Sánchez obedece".

A ello ha unido la dirigente del PP que "cada día -Sánchez- inventa algo para esconder la corrupción que le acorrala, cada día hay un escándalo, ya imposible recordar el de la mañana porque ha habido otro a mediodía y otro por la noche".

"Eso -ha asegurado- tiene que tener respuesta en las urnas. Tenemos que rebelarnos, no podemos estar ni quietos ni callados. Tenemos que rebelarnos ante la aprobación de la Ley de Amnistía, que es inconstitucional, inmoral e injusta, que lleva detrás la corrupción, porque con ella, con la impunidad de siete políticos, ha comprado Sánchez su investidura".

Por eso, Gamarra ha abundado en que "es una oportunidad el 9J de decir que no hemos avalado esa Ley que no estaba en ningún programa electoral", ante lo que ha llamado a "aquellos a quienes ha engañado Sánchez, sobre todo a quienes votaron al PSOE", a responderle "con un voto de castigo".

"Decimos sí al Estado de Derecho, a la igualdad de todos ante la ley, a no convertir a algunos en españoles de segunda por depender de un 1,6 por ciento", ha incidido la responsable 'popular', quien ha asegurado que "cuando el jueves se votó la Ley de Amnistía, se notó la ambición de un hombre, pero también su cobardía".

"¿Quién no ha firmado esa ley? Pedro Sánchez. ¿Quién no estuvo en ese debate, defendiendo la ley, si tan seguro estaba de que es buena? Pedro Sánchez, y no la defendió porque sabe que es ejercicio de corrupción política, el pago por su investidura. Pero por mucho que no haya ido a debate ni la haya defendido, los españoles no le vamos a amnistiar ni la historia tampoco, porque él es el único responsable", ha añadido.

Para Cuca Gamarra, con sus acciones Sánchez ha firmado "el acta de defunción del POSE, que ya no socialista, sino sanchista". Por contra, frente a ello, ha planteado "que también hay esperanza e ilusión, porque el PP no se presta a esto, defendemos principios", al tiempo que se ha mostrado segura de que "si el PP gana, pierde Pedro Sánchez, porque el PP es la alternativa de verdad, con Alberto Núñez Feijóo, que ha ganado todas las elecciones hasta ahora y va a ganar las europeas".

CORRUPCIÓN.

Se ha referido también Gamarra a la corrupción, ya que, como ha afirmado, "Moncloa es la sede social de la corrupción en España, y la respuesta a eso son las urnas". "Sánchez se está presentando como víctima, pero hay que decirle que no está por encima de la ley".

Ha hecho referencia la secretaria general del PP, haciendo referencia a que la Fiscalía Europea "también está investigando a Sánchez, a su Gobierno y a su entorno". Ha aprovechado incluso para reclamar la dimisión del titular de Transportes, Óscar Puente, ya que "se ha pedido la imputación del número 3 del Ministerio de Transportes, y deben dimitir todos los implicados, pero también quien lo esta tapando, que es el ministro Puente".

"La corrupcion reside en la Moncloa -ha insistido Gamarra-, todos los días con nuevas informaciones que apuntan directamente a la mujer de Pedro Sánchez, o sea, directamente a la Moncloa. Una vez levantado el secreto de sumario, sabemos que hace más de mes y medio que está ya investigada. Sánchez nos ha mentido a todos, porque él ya lo sabía cuando firmó la carta, y lo tapaba, mintiendo a todos, sobre todo a su partido".

Ha subrayado, ante todas investigaciones que van surgiendo que Sánchez "debe dar explicaciones de todo esto, porque cada día son más los casos de corrupción que le acorralan". "Y a eso también existe la posiblidad de responder el 9J: a decir no mas mentiras, a decir que no avalamos amnistía, a decir que estamos hartos de escándalos sobre corrupción", ha dicho Gamarra.

Ha tenido también palabras la dirigente del PP para la cabeza de lista del PSOE a Europa, Teresa Ribera, de quien, con ironía, ha dicho que "le gusta mucho decir que viene el lobo, pero el lobo lo ha traído ella", mientras que ha avanzado el compromiso de los 'populares' de "frenarla" al frente de Comisión Europea.

Por todo ello, Cuca Gamarra ha reclamado a todos, y especialmente a los riojanos, "que nos movilicemos el 9J, que no es cualquier dia, porque celebramos el orgullo de ser riojanos y en medio del puente de San Bernabé, que nos movilicemos porque los 15 minutos de ir a votar son claves".

"Son decisivos -ha incidido- para el futuro que desde Europa se pueda traer a esta tierra. Decisivos para que se defienda el Estado de Derecho y la igualdad, decisivos poniendo freno a una Ley de Amnistía que ahora parece que no tienen mucha prisa por publicar". Y, por eso, ha pedido que "es necesario que concentrar el voto en la papeleta del PP".

Un voto, "con el que se van a defender los intereses de agricultura y ganaderia" y un voto que ha pedido "no solo a los habituales, sino a los que piensan que no merece la pena votar, que sí que merece la pena"; "a los que votaron Cs o Vox, porque PP es el único que les va a representar en Europa"; e incluso "a los que votaron al PSOE porque les engañaron y eso no puede quedar sin respuesta".

"No les vamos a defraudar. Pedimos un voto que sirva para defender la igualdad, el Estado de Derecho y para decir no a la amnistóa, a los privilegios o a que los riojanos seamos españoles de segunda. Porque nos estamos jugando mucho, estamos ante una grandísima oportunidad de cerrar años que tanto se ha degradado politica española, con una victoria contundente de PP en La Rioja, en España y en Europa", ha concluido.