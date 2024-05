La Acampada por Palestina pide a los partidos políticos compromisos "claros" para que se procese a los responsables

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por Palestina en La Rioja ha pedido hoy a los partidos políticos que se presentan a las elecciones europeas que se comprometan con "propuestas claras y decididas a que se investigue y procese a todos los responsables de ese genocidio".

En una carta abierta enviada a los medios de comunicación, ha recordado cómo "después de la segunda guerra mundial y ante las atrocidades cometidas, entre las que destaca la barbarie del Holocausto, se crearon una serie de normas, declaraciones y compromisos prioritarios y de obligado cumplimiento, relativos a los Derechos Humanos, para que hechos tan inhumanos y dolorosos no se volviesen a repetir".

Han añadido que "todas las constituciones, entre ellas la española, y todas las personas que ejercen una representación institucional tienen la obligación de velar, cumplir y hacer cumplir esos tratados por encima de cualquier otro interés".

Así, les ha pedido a los partidos políticos que, en esta campaña electoral, se posicionen "claramente y como punto prioritario sobre estas obligaciones y defendáis urgentemente a la población palestina del genocidio que está sufriendo".

También, que exijan "que se rompan todas las relaciones con Israel mientras no termine la masacre y cumpla hasta la última de las resoluciones de Naciones Unidas".

La Acampada por Palestina ha entendido que el Parlamento Europeo es un importante actor institucional en el engranaje de poder en el nivel europeo, y mundial.

Por tanto, ha visto, "estos compromisos deberían ser trasladados a la nueva cámara por quienes obtengan escaño en las elecciones del 7 de junio, para conseguir que se transpongan a la legislación de todos los estados miembros".

Al mismo tiempo, a través de esta carta, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad "que está indignada y se siente impotente ante tanta injusticia y brutalidad", para que con su voto elija representantes que tengan "un compromiso inequívoco con los Derechos Humanos y cumplan con su obligación de velar por ellos".

"Porque si no saben, no quieren o no pueden defenderlos, sencillamente no nos interesan", ha finalizado.