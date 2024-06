La Acampada por Palestina tilda de "neutralidad cómplice" al rectorado de la UR

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por Palestina instalada, desde el 15 de mayo, en el campus de la Universidad de La Rioja ha tildado de "neutralidad cómplice" al rectorado de la universidad riojana por el comunicado "tibio" y "ambiguo" que realizaron hace unos días.

Precisamente, los acampados han realizado una concentración de apoyo en solidaridad con el pueblo palestino. En la misma, han agradecido a las 23 organizaciones locales y a las 1500 personas que "han firmado para que la Universidad condene abiertamente el genocidio".

"Gracias a todas por alzar la voz por el pueblo palestino. Las injusticias se paran con la lucha colectiva", han añadido, para, a continuación, recordar que la concentración busca "no callarnos y denunciar las injusticias, para soñar por un mundo más libre y justo".

"Llevamos un mes de acampada aquí en La Rioja; un mes de acciones no violentas, de concienciación y de actividades con las que hemos acercado la cultura Palestina a esta pequeña comunidad riojana", y mientras eso han destacado que han realizado, por parte del rectorado de la UR "su respuesta ha sido "un comunicado tibio y ambiguo donde brindan al sol sobre lo mala que es la guerra y lo bonita que es la paz en abstracto, si bien no hay ninguna mención ni a Palestina, ni a Israel".

"Se llenan la boca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras ignoran el decimosexto sobre la búsqueda de la paz y la justicia" han añadido, para criticar las declaraciones de la vicerrectora de Estudiantes que indicó que "está mal que muera gente pero debemos tener una posición neutral".

Semanas después, la vicerrectora de Responsabilidad Social decidió iniciar trámites para establecer lazos de colaboración con asociaciones de ayuda a Palestina. Y aun así, "seguimos esperando una negociación bilateral con el equipo rectoral".

Ante "su neutralidad cómplice, nosotras responderemos que no, gracias". "No aceptamos que no condenen de manera explícita el genocidio palestino, ni aceptamos la falta de un compromiso firme contra el estado sionista". "Queremos compromisos concretos con universidades de Cisjordania, apoyo serio a las víctimas del conflicto y una involucración genuina por parte de la universidad".

En ese césped hemos plantado las semillas de la lucha colectiva y el compañerismo; y de ahí brotarán los olivos de la paz y la libertad. Que la lluvia que nos acompañó en nuestros primeros días riegue el inicio de una primavera de justicia", han concluido.

Las asociaciones firmantes han sido Marea Pensionista, Ecologistas en Acción, Feministas de La Rioja, Coliche, Bienvenidos Refugiados, Rioja Acoge, Asociación Kirké, CGT, La Tavaya, PCTE, Asociación Vecinal Madre de Dios, Alianza Verde, IU, REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), Orden Tolilaica Devotos de San Indignado, Foro Social de La Rioja, CNT, Puerta Gótika, Amistad Palestina La Rioja, Junta directiva Universidad Popular, Marea Blanca, Peña La Vendimia, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

Además, Amnistía Internacional no envío ese mensaje pero escribió al rector pidiéndole que mantuviese un diálogo con la acampada.