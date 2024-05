Acordada la aprobación inicial de la rehabilitación de la bandera y escudo de Logroño

También se ha aprobado por unanimidad oficializar el himno de Logroño con la conocida canción 'Logroño es mi pueblo'



LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un pleno en el Ayuntamiento de Logroño ha acordado este jueves la aprobación inicial de la rehabilitación de la bandera y del escudo de la ciudad así como la adopción del conocido 'Logroño es mi pueblo' como himno oficial. El primero de los acuerdos se ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del resto de grupos. Por su parte, la adopción del himno como oficial ha obtenido la unanimidad.

Este jueves por la tarde se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Logroño que ha comenzado con la interpretación de la Jota de Logroño por parte de la Banda Municipal. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha indicado que esta tarde "esta Corporación escribe una página de la historia de la ciudad. Todos pretendemos lo mejor para Logroño".

Conrado Escobar ha intervenido ante el Pleno para destacar que "vivir Logroño es sentir su latido, es comprender una historia que es compartida pero que también es singular. Nuestra historia".

En este pleno "recordamos algo de nuestro extraordinario pasado, expresado en el escudo, en la bandera y en el himno. Tres símbolos que responden a etapas y contextos diferentes e incorporan matices en su devenir aunque siempre conservando su esencia". Sobre el himno, indica, "hay sentimiento y verdad".

Como ha reconocido "somos logroñeses, somos riojanos y somos españoles. Ser logroñés es una maravillosa forma de ser español. Nadie sabe cómo hubiese sido la historia de España o de Europa si en 1521 Logroño se hubiera entregado al ejército francés pero Logroño aguantó y aquí seguimos, escribiendo una nueva etapa modesta de la historia".

LA OPOSICIÓN CRITICA LA FALTA DE CONSENSO

Previamente a las palabras del alcalde se ha procedido al debate conjunto de los acuerdos aprobados hoy inicialmente. A pesar de que la mayoría de la oposición ha criticado "la falta de consenso", la abstención ha sido el tono dominante en los votos para la aprobación inicial de la rehabilitación de la bandera.

Así, el portavoz del Grupo Mixto, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha explicado que "no comparte que se pretenda oficializar un escudo de 1523 y se eliminen símbolos que la sociedad logroñesa ha adoptado en estos 500 años".

"Hoy es el paso inicial para oficializar un escudo con el que no nos identificamos como logroñeses" y, por ello, "lamento la falta de interés del alcalde en conocer nuestra opinión".

Así, ha afirmado, el Partido Riojano "está orgulloso de las Flores de Lis pero también de la leyenda 'Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Logroño'. Desde nuestro partido hemos puesto todo el empeño y tesón en evitar que desaparezcan, chocando todas ellas con su negativa". Aún así, indica, "estamos satisfechos de haber conseguido modificar parcialmente la propuesta que presenta el Ayuntamiento de Logroño a este Pleno".

"No así -lamenta- con el color granate de la bandera que orgullosamente cada 11 de junio el alcalde de la ciudad ondea bajo el Arco de San Bernabé, Cuatro Cantones y el Arco del Revellín".

"Debo recordar que la postura inicial de este Ayuntamiento debería ser la de defender sus símbolos y su identidad, y hacerlo con todos sus representantes yendo en la misma dirección".

Desde Podemos-IU, la concejal, Amaia Castro, también ha criticado la falta de "consenso" y "más allá de cuestiones técnicas" también considera que "ha faltado información y escuchar a la ciudadanía".

También ha querido dejar claro que hoy, en este pleno extraordinario, "es una aprobación inicial. Quizás dentro de un año, cuando hable la Real Academia de la Historia, no le guste lo que mandamos a Madrid a aprobar".

VOX LAMENTA EL USO PARTIDISTA "DE ALGUNOS"

Por parte de Vox, la concejal, María Jiménez, ha lamentado "el uso partidista de algunos partidos políticos que solo tiene como fin llamar la atención".

"Los símbolos de Logroño son de unidad de todos y no sabemos porqué incluso en esto se quiera ganar protagonismo político". Para Vox -asegura- "nosotros queremos centrarnos en lo importante. En Logroño. El escudo original de Logroño, del siglo XIII, se mejoró en el siglo XVI y llevamos con orgullo las tres Flores de Lis, estos elementos esenciales se mantienen en el nuevo diseño del escudo. Los colores de la bandera son históricos, el rojo y el blanco".

ABSTENCIÓN CONSTRUCTIVA DEL PSOE

En su turno de intervención, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha criticado que el alcalde "ha hablado con mucha gente sobre este asunto pero no tanto con los grupos de la oposición ni tampoco con el Grupo Municipal Socialista".

"Hoy el consenso era necesario porque los símbolos nacen o derivan del Sitio de Logroño de 1521, de esa gesta que unió a todos los logroñeses. Los símbolos no son propiedad de ningún partido político, son de todos los que sentimos Logroño como algo propio".

Por ello, explica, "hoy iniciamos un proceso administrativo con la esperanza de que, finalmente, sea un proceso de todos y se tenga tacto y consideración con los grupos de la oposición". Ante ello ha anunciado la abstención constructiva de su grupo para que "cuando se culmine el proceso se cuente con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista".

"HOY ADOPTAMOS UN ACUERDO COMO CORPORACIÓN"

Finalmente, desde el Grupo Municipal Popular, el concejal, Miguel Sáinz, ha querido recordar a los grupos de la oposición que hoy "adoptamos acuerdos como corporación, no como grupos de partidos políticos. Hoy aprobamos la identidad logroñesa y nuestros acuerdos ligados al ser y al sentirse logroñes".

"Es una sesión plenaria de ciudad, de corporación y no de grupos politicos". El PP -añade- "cree que es ocasión de proyectarnos como unidad porque el sentimiento logroñés se siente, se contagia y se comparte pero no tiene dueños. Aquí no caben monopolios".

Así las cosas, indica, "hoy aprobamos un himno oficial y, sobre todo, muy popular y un escudo completo". Como ha indicado "ayer mismo el alcalde inició la tramitación de honores y distinciones para incluir el timbre que jalona el escudo, la corona real abierta y la leyenda de la 'Muy noble y muy leal ciudad de Logroño'. Hoy se acuerda la oficialización del escudo completo por dos procedimientos que son "los que se ajustan al rigor y a las normas de la heráldica y lo que debemos seguir si queremos llevar a cabo este empeño. Esta es la realidad".

Como ha reconocido es un expediente complejo y quizás no hemos profundidado en el reposo y diálogo con los grupos políticos de la oposición pero apelamos al consenso porque todo el proceso incluye exposición pública y participación ciudadana y nos dedicaremos a ello, no solo hoy, sino en todo lo que resta del procedimiento".

"Hoy -ha finalizado- es un punto de arranque y lo tenemos que hacer con consenso, tomamos la abstención constructiva como punto de partida pero no queremos monopolizar ni apuntarnos ningún tanto sino hacernos eco del sentir de todos los logroñeses con la oficialización de estos símbolos".

CRONISTAS

En el Pleno de esta tarde también se ha dado cuenta de la designación de dos cronistas de la ciudad de Logroño, Federico Soldevilla e Isabel Murillo. Ambos han destacado el "honor del nombramiento". "Es importante compartir Logroño y ser parte de él es un gran premio".