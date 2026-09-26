ADR La Rioja Oriental acoge la celebración del Día Europeo de Arte Rupestre el próximo 9 de octubre

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) La Rioja Oriental acogerá el próximo viernes, 9 de octubre de 2026, la celebración del Día Europeo del Arte Rupestre.

La jornada, que abordará la relación entre el arte rupestre, el turismo y los Itinerarios Culturales Europeos, se desarrollará de 10 a 13 horas en el Hotel Victoria de Arnedo y culminará a las 13,30 horas con una visita guiada al Barrio de Bodegas de Quel.

El programa dará comienzo a las 9,30 horas con la recepción de asistentes y la atención a los medios de comunicación.

La apertura oficial de las jornadas, programada para las 10 horas, contará con los discursos de bienvenida de representantes del Ministerio de Cultura del Gobierno de España (Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa), del Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte Rupestre Prehistórico (CARP), de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja y de la propia ADR La Rioja Oriental.

Al evento asistirán también alcaldes y representantes de los ayuntamientos riojanos cuyos recursos forman parte de la red europea CARP.

A lo largo de la mañana se llevarán a cabo diversas ponencias técnicas e institucionales:

10,30 horas: La Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja expondrá la ponencia Acciones Turísticas de La Rioja, en la que se detallarán las líneas estratégicas y proyectos turísticos en marcha en la comunidad autónoma.

11,00 horsa: Sergio Ortega, Jefe de Servicio de Protección del Patrimonio y programas europeos del Ministerio de Cultura y Presidente del Consejo de Dirección del Acuerdo Parcial Ampliado de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, abordará el funcionamiento y alcance del Programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.

12,00 horas: Tras una pausa para el café, Ramón Montes Barquín, Coordinador del Itinerario Cultural Europeo CARP, presentará la ponencia (rock) ART POINTS. Cooperación Europea en torno al primer arte de la humanidad.

Como cierre del bloque de ponencias, a las 12,30 horas, la Gerente de ADR La Rioja Oriental, Esther Rubio, intervendrá para presentar El Itinerario Rupestre de La Rioja, acto en el que se proyectará el vídeo promocional dedicado a los 8 recursos rupestres de la región.

A continuación, se celebrará la entrega oficial de diplomas y distintivos del Consejo de Europa a los nuevos destinos riojanos constituidos durante este año 2026, finalizando con la foto oficial de grupo.

Para concluir la jornada, a las 13,30 horas se realizará un paseo guiado por el Barrio de Bodegas de Quel como recurso rupestre representativo de la zona, finalizando el evento a las 15 horas.