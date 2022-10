Afiliados del PP ruegan a Feijóo que no "prive a la militancia riojana del derecho a elegir a su presidente"

LOGROÑO/MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Afiliados del Partido Popular riojano, integrantes de la iniciativa 'Un Afiliado un Voto', han "rogado" al presidente nacional del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que no "prive a la militancia de riojana del derecho a elegir a su presidente".

'Un Afiliado un Voto' se presentó el 28 de marzo de este año con el objetivo de pedir un sistema de voto asambleario en el congreso del Partido Popular como forma más democrática, limpia y transparente frente al sistema de compromisarios.

Ahora, ante la posibilidad de que el partido nacional decida no celebrar un congreso (al que optarían los precandidatos Alberto Bretón y Alfonso Dominguez) y dejar el partido, temporalmente, en La Rioja en manos de una gestora han enviado una carta a Feijoó explicándole que "nadie entendería que un presidente que pidió ser refrendado por las bases impidiese que el futuro presidente del PP de La Rioja tuviese la misma oportunidad".

En su misiva, los afiliados, que dicen representar a más de 680 de todos los municipios de La rioja "que están preocupados por la situación del partido y molestos por las últimas noticias", señalan cómo han pasado cinco meses desde que solicitaron a los órganos de dirección del partido que el congreso fuera asambleario.

Le reconocen que albergaban "esperanzas" de poder elegir al presidente del partido; esperanzas que, añaden, "empiezan a tornarse en desilusión". Para ello, se apoyan en lo publicado en los medios de comunicación, que apunta a que Feijó tendría en mente elegir una gestora que dirigiese el partido en la comunidad hasta después de las elecciones; un momento en el que el PP se presentaría con un candidato elegido por la dirección nacional: el exconsejero Gonzalo Capellán.

Aseguran que nadie del partido les ha confirmado esta información, no han hablado con ninguno de los diputados que se han postulado como precandidatos (Domínguez y Bretón). Y apuntan que "nadie entendería que un partido que defiende las libertades impusiese un candidato a la fuerza sin el aval de las bases".

Recuerdan, además, que la secretaria general del partido nacional, Cuca Gamarra, es riojana y creen que es una "razón de más para no merecer ser la única comunidad autónoma en la que no haya congreso regional y se opte por imponer un candidato".

Señalan: "Los afiliados somos el principal activo de este partido". Y aseveran: "Con un candidato impuesto de espaldas a la militancia estará condenando a los riojanos a sufrir cuatro años más de gobierno social comunista y de ruina económica".

Las afiliadas Sonsoles Soriano y Almudena Rueda han sido las encargadas de leer, frente a la sede del PP riojano, en la que habían convocado a los medios de comunicación, el manifiesto que, después, entregarían a Feijóo a través de un correo electrónico.

"Creemos", ha dicho Soriano, "que, así como el presidente y máximo responsable del Partido Popular fue elegido, y quiso un congreso, para legitimarse, nos merecemos lo mismo, sobre todo cuando la secretaria general es riojana y siempre nos ha respaldado".

Rueda ha añadido: "No sabemos si va a haber dedazo o no, lo que es cierto es que nos están imponiendo o, parece ser que nos van a imponer, un candidato que no estamos eligiendo las bases".

GÉNOVA APELA AL ACUERDO PARA IR UNIDOS AL CONGRESO

La dirección nacional del PP quiere que los candidatos que aspiran a presidir el partido en La Rioja se pongan de acuerdo y busquen consenso y, por ahora, no se plantean intervenir ni están encima de la mesa medidas más drásticas como aprobar una gestora, algo que sería el último recurso.

"Los congresos están muy bien pero antes hay que tener un candidato", aseguran fuentes de la dirección del PP, que hace hincapié en que hay que ir con candidaturas de unidad a los congresos del partido, porque eso permite que sean candidatos "ganadores" en las próximas elecciones.