Los agricultores colapsan la Gran Vía logroñesa en un acto por sorpresa: "No queremos ayudas, queremos vivir del campo"

"Si mañana se llega a un buen acuerdo, nosotros retiramos los tractores de las calles" LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores riojanos han vuelto a salir a la calle este domingo desde diferentes puntos de la región hasta llegar a la capital riojana para recordar que "la lucha sigue" a la espera de la nueva reunión que, previsiblemente, mantendrán mañana con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar los problemas que afectan al campo español actualmente.

En primer lugar, y tras llegar desde diferentes puntos de La Rioja, los tractoristas se han juntado en el Palacio de los Deportes de Logroño hasta donde han bajado, por diferentes calles, hasta la Gran Vía logroñesa. Aunque su primera intención era llegar hasta El Espolón, frente a la Delegación de Gobierno, Policía Nacional les ha cortado el paso a la altura de Gran Vía produciendo un colapso en el tráfico que, a estas horas, todavía continúa.

En atención a los medios de comunicación, el agricultor, Eduardo Herreros, ha explicado que la acción de esta tarde en Logroño "ha sido totalmente inesperada. La gente lo ha pedido y ha sido algo espontáneo".

Además, ha dicho, "es una forma de homenajear a nuestro compañero que, el pasado jueves, falleció en un accidente de tráfico en un camino agrícola a su paso por San Millán de la Cogolla y en el que además resultó herido uno de sus hijos".

"NOSOTROS QUEREMOS VOLVER AL CAMPO"

Como ha reconocido, aunque ha sido un acto "casi por sorpresa, nosotros no tenemos nada que esconder. Creo que desde el principio hemos sido bastante transparentes y es lo que queremos. Y nosotros lo que queremos es volver al campo ya".

Ante la acción de esta tarde, continúa, "nosotros somos como todos, aquí podríamos estar, como están ustedes, pasando con nuestra familia tranquilamente un domingo por la tarde y desgraciadamente tenemos que estar aquí, a nadie le gusta estar aquí".

Sobre qué ocurrirá esta noche, Herreros ha explicado que "de momento, no sabemos qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Hoy se quiere homenajear a nuestro compañero" y, aunque reconoce, "que va todo un poco por libre, también tienen derecho". Aún así ha criticado que "desde la Delegación del Gobierno estaban reteniéndonos de forma ilegal a 20-30 kilómetros de la ciudad y no puede ser. Nosotros tenemos nuestros vehículos en regla para circular y no nos tienen por qué retener de manera ilegal".

Aún así -reconoce- "nosotros no hemos burlado a la Policía, la Policía está con nosotros, nos apoya y el trato es inmejorable".

Sobre la posibilidad de llegar con sus vehículos hasta la Delegación de Gobierno, el portavoz explica que "aunque era lo que nosotros queríamos, me imagino que no les gustará que se repita la foto del otro día cuando llenamos el Espolón".

"Aún así, nosotros estamos aquí, estamos visibles, y estamos contentos", ha afirmado. En estos momentos, y tras cortar Gran Vía con Vara de Rey, la situación más compleja se vive en estos momentos en Gran Vía con San Antón, lugar hasta donde se han dirigido los tractores después de mantener una comunicación con Policía Nacional.

"HAY QUE SEGUIR HACIENDO FUERZA"

Por su parte, y sobre la reunión de mañana, ha destacado, "nosotros no sabemos qué pasará mañana y si habrá o no un buen resultado, nosotros nos concentramos y sabemos que hay que seguir haciendo fuerza. Ojalá mañana, por fin, haya medidas concretas, medidas satisfactorias y que toda esta gente pueda volver a sus puestos de trabajo"

Sobre lo que ocurrirá esta noche -indica- "no sabemos, pero la verdad es que estamos defendiendo el campo porque la gente tiene unos problemas económicos terribles. No llegan a fin de mes ni pueden pagar sus letras, entonces yo creo que da igual, estamos dispuestos a cualquier cosa".

"Si mañana se llega a un buen acuerdo, nosotros retiramos los tractores de las calles. Nosotros no queremos ayudas, nosotros queremos que nuestros cultivos sean rentables y para eso tiene que haber medidas concretas, tanto de Europa como a nivel nacional como a nivel regional", ha sentenciado.