El alcalde de Logroño "alegre" porque 'El Gordo' haya caído en la ciudad porque "algo de dinero" va a dejar

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha dicho estar "alegre" e "ilusionado" porque 'El Gordo' del sorteo extraordinario de Navidad 2024, el 72.480, haya sido vendido en la administración número 6 de la capital, situada en Muro del Carmen, 4, ya que "algo de dinero" a va a dejar.

El premio dotado con 4.000.000 euros a la serie fue cantado a las 11.27 horas en el sexto alambre de la quinta tabla.

Escobar, que se ha acercado al conocido despacho de loterías logroñés, para saludar a los propietarios y trabajadores y festejar el premio porque "deja algo de dinerito, en pequeñas participaciones, a muchos lugares, que eso es lo mejor".

El alcalde ha afirmado que "por decirlo así, gana Logroño, y lo hace, seguramente, mucha gente que a lo mejor no sale en los medios de comunicación, pero que sabe que estas Navidades lo va a pasar mucho mejor".

Ha dicho que no había comprobado los número que lleva, porque "me he encontraba en la llegada, en el Espolón, de la carrera solidaria -'Non Stop 24' a beneficio de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM)- y me he ha llamado un compañero suyo- de los medios de comunicación- y me he acercado".

Escobar ha reconocido que "teníamos la tienda familiar aquí al lado de la administración y muy buena relación con la familia de la administración, con la fundadora -en 1976- del despacho, Carmen Alda".

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.