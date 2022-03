Alcalde de Logroño defiende que "pese a dificultades y retrasos" la solución del Nudo de Vara de Rey es "la mejor"

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Pese a todas las dificultades y retrasos, la opción para el Nudo de Vara de Rey es la mejor, y por eso la adoptamos". Así lo ha reiterado este lunes el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien, junto con el concejal de Desarrollo Sostenible, Jaime Caballero, ha acudido esta mañana a la zona, donde hoy han comenzado a desarrollarse los trabajos para la futura construcción del paso semafórico entre Vara de Rey y Duques de Nájera, eliminando el túnel.

"Hoy es un buen día -ha recalcado el primer edil- hoy comienzan las obras del Nudo de Vara de rey, que permitirán hacer las futuras conexiones para la estación de autobuses; solucionar un tramo de la ciudad muy degradado, sobre todo en Pino y Amorena; tirar el muro que impedía acceso al Parque Felipe VI desde Lobete, lo que va a permear mucho más la zona; y, en unos meses, poder tirar el tablero para poder hacer lo que era la opción primera, la más sencilla, la más simple y la que no significa costes de mantenimiento de un túnel en el centro de la ciudad".

Ha incidido en que "tomamos esa decisión de no hacer el túnel sino volver al proyecto de hacer no solo a una rotonda sino a un cruce semafórico y eso también va en beneficio de la gente, del espacio público, peatonal, para estar y también para desarrollar el comercio", en lo que ha apuntado que es "una obra muy demandada y muy compleja, con tres administraciones implicadas, pero hoy damos comienzo a uno de esos proyectos que transforman ciudad, y que permiten para 20 ó 30 años tener este entorno regenerado".

"Pese a las dificultades y los retrasos va a ser la mejor opción y por eso la adoptamos. A los vecinos, pedirles disculpas, no son solo estos tres últimos años, llevamos 20 años con esto, desde 2002, una obra que iba a durar poco, pero que le ha costado a los logroñeses 250 millones de euros, con una complejidad y unos problemas enormes, con un gran coste que ha impoedido hacer otras cosas muy necesarias para Logroño", ha recalcado Hermoso de Mendoza.

En este sentido, ha asegurado que "en estos 4 años de mandato, la voluntad de este equipo de Gobierno era cerrar la Fase I, con la subestación de Cascajos, abriendo la estación de autobuses y completando este Nudo de Vara de Rey y, a partir de ahí, pensar cuáles son las soluciones más eficaces y eficiente para las Fases II y III, pero teniendo en cuenta que Logroño debe pensar bien dónde invierte, y más en momentos de crisis económica".

El regidor municipal ha vuelto a pedir disculpas a los ciudadanos pero ha defendido que "había que tomar la mejor opción y no era derribar un túnel para hacer otro, sino que Duques de Nájera y Vara de Rey deben ser calles más calmadas", considerando que hay otras opciones que conectan la ciudad, como la Circunvalación.

"A este equipo de Gobierno no nos vence ni la pereza ni la resignación, hubiera sido mucho más cómodo hacer lo que estaba previsto, que hubiera sido resignarse a meter coches y túneles en el centro de la ciudad en pleno siglo XXI. Pero no creemos en ese modelo de ciudad, cuando se acaben las obras se podrá valorar y hacer balance, y, si la ciudadanía no está de acuerdo con lo que se está haciendo, hay otras opciones política a las que se puede votar", ha subrayado.

Por eso, como ha concluido Pablo Hermoso de Mendoza, "hemos optado por algo que va a permitir tener miles de m2 para que la gente disfrute, los chavales jueguen, los mayores se sienten, surja comercio y sea una solución del siglo XXI". "Logroño ha vuelto a ver grúas y se está transformando", ha finalizado resaltando el regidor municipal de la capital riojana.

LOS TRABAJOS.

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado este lunes las obras de urbanización de Vara de Rey, una gran actuación que supondrá la ganancia de 4.000 metros cuadrados de espacio peatonal. Se trata de una obra conformada entre Avenida de Colón y República Argentina que afecta a varias calles del entorno.

Las obras comprenden numerosas actuaciones que se llevarán a cabo de acuerdo a un orden. Así, durante las primeras 16 semanas se llevarán a cabo los accesos a la estación de autobuses. En este sentido se construirá, por un lado, el vial de Miguel Delibes Este, desde la calle Hermanos Hircio hasta Avenida de Colón. Una obra que supondrá también la creación de una nueva rotonda que dará acceso directo a los autobuses que lleguen a la estación.

En esta parte, la obra coincidirá con los trabajos para el soterramiento de la nueva Subestación Eléctrica de Cascajos, que ya han comenzado hace varias semanas.

Por otro lado, se acondicionará al mismo tiempo el entorno de la rotonda de Belchite, desde la calle Pino y Amorena hasta la rotonda de Avenida de Colón. Será al comienzo de la obra cuando se demolerá el muro que separa el parque Felipe VI con Avenida Lobete y se crearán las nuevas aceras. Estas dos actuaciones que conforman las dos calles y las tres rotondas concluirán con los trabajos de aglomerado, señalización y alumbrado la semana 20.

En la semana 16 comenzará también otra de las actuaciones importantes: la peatonalización de la calle Duques de Nájera, desde la rotonda de la calle Belchite hasta el cruce con Vara de Rey. Esta obra se prolongará prácticamente el final y la afección al tráfico será, exclusivamente, la de entrada y salida de los vehículos a los garajes desde la glorieta de Belchite.

Al mismo tiempo que se llevan a cabo las obras en los viales de Avenida de Colón y Miguel Delibes, también se acometerán los trabajos de urbanización de Duques de Nájera desde el nº16 hasta el cruce con Vara de Rey, y de las aceras de Vara de Rey desde Huesca-Pino y Amorena hasta el cruce.

En este tramo de Vara de Rey se permitirá durante esta fase el paso peatonal y se habilitará uno de los carriles de circulación por sentido para acceso exclusivo a los garajes. Estas obras estarán terminadas en seis semanas.

En la semana 8 y hasta la semana 24 se cortará el tráfico rodado en Vara de Rey y en Duques de Nájera sentido este. Se permitirá el acceso a los garajes en todo momento y el tránsito de vehículos hacia Duques de Nájera será por el ramal habilitado desde Vara de Rey.

Desde la semana 24 hasta la semana 36 se llevarán a cabo dos actuaciones: el desmontaje del tablero del túnel y el vial sobre la trinchera del ferrocarril. La ejecución de esta última está limitada a la disponibilidad de horario sobre el cajón ferroviario marcado por ADIF.

Los últimos trabajos de esta actuación concluirán con las tareas de aglomerado, jardinería, señalización y alumbrado en las calles Duques de Nájera, Vara de Rey y Miguel Delibes, será durante el mes de diciembre, mes en el que se modificarán de forma definitiva los portales de las viviendas afectadas, como Diario La Rioja y el edificio Patricia.

EL PROYECTO.

Se trata de un cruce semaforizado que permitirá dar prioridad al sentido norte-sur de la ciudad y el ramal de Duques de Nájera, entre los números 2 al 8, se transformará en una calle de prioridad peatonal. Una solución que acorta los trayectos peatonales, añade seguridad y permitirá dar prioridad al autobús urbano.

El cruce semafórico permitirá, además, que los peatones puedan seguir recorridos directos a la vez que aumenta la seguridad de todos los usuarios de la vía. Asimismo, la regulación semafórica permite dar prioridad al sentido norte-sur en la calle Vara de Rey, que supone una arteria principal de entrada y salida de la ciudad.

La Junta de Gobierno adjudicó el contrato de obras de construcción de la "Urbanización de la intersección de las calles General Vara de Rey con Duques de Nájera y Miguel Delibes y del entorno de la nueva Estación de Autobuses" a la U.T.E. NÁJERA (U.T.E. Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos SLU-Asbeca Construcción, Gestión y Servicios Múltiples SL-Proyectos y Servicios Rioja Construcción) con un precio total de algo más de 4,18 millones de euros.