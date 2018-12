El Gobierno de La Rioja retira la tramitación de los Presupuestos 2019 acusando a la oposición de "inmovilismo"

Actualizado 19/12/2018 13:54:32 CET

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha retirado, tras la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, la tramitación de los Presupuestos del año 2019 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, según ha informado hoy la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui. Todo ello, por la "posición inmovilista" de los grupos de la oposición a la hora de negociar las cuentas públicas para el año que viene.

En rueda de prensa junto al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, Martínez Arrregui ha informado de que se prorrogan los presupuestos del año 2018 para el 2019, lo que estará en vigor desde el 1 de enero del próximo año.

Además, ha acusado a los grupos políticos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) de paralizar el Parlamento con su decisión de no apoyar los Presupuestos y presentar tres enmiendas a la totalidad, que se hubieran debatido mañana.

Martínez Arregui ha asegurado que el Ejecutivo riojano "hasta última hora ha mantenido su esfuerzo negociador y su afán por alcanzar un acuerdo" para aprobar los presupuestos del próximo año. De hecho, ha afirmado que "hemos tenido una actitud proactiva y abierta al diálogo con todos los grupos parlamentarios".

En este punto, ha reconocido que el debate que iba a celebrarse este jueves en el Parlamento "ya se ha celebrado, porque todos hemos sido testigos y leído las posturas inmovilistas de los grupos parlamentarios que han impedido alcanzar un acuerdo para que La Rioja tenga unos presupuestos nuevos en el año 2019".

La portavoz del Ejecutivo ha lamentado que la retirada viene "en un año en el que el Gobierno ha hecho un especial esfuerzo para que tuvieran argumentos suficientes para alcanzar un acuerdo con todos los grupos, porque, entre otras cuestiones, se redactaron en torno a la Agenda 2030 y al alineamiento con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible". En este punto, ha indicado que el Gobierno de España ha reconocido esta planificación "a través de personal del Alto Comisionado para la Agenda 2030".

Por ello, ha afirmado que "mientras el Gobierno de Pedro Sánchez respalda este alineamiento y este planeamiento, Concha Andreu no, porque iba a votar en contra".

ESTRATEGIA "PARTIDISTA" DE CIUDADANOS

Martínez Arregui ha asegurado que el proyecto "recoge las sugerencias, reivindicaciones y exigencias que el grupo parlamentario de Ciudadanos nos ha ido manifestando a lo largo de la legislatura, sin que hayamos encontrado una actitud proactiva de corresponsabilidad ni abierta al diálogo". De hecho, ha indicado que "supimos que no iban a respaldar la Ley antes de que fuera redactada, ya que se levantaron de la mesa de negociación antes de sentarse".

Para la portavoz gubernativa "esta actitud responde a una estrategia partidista y a unos intereses personales", algo que queda de manifiesto "con la agenda de los últimos días de los diputados de Ciudadanos, que se ha intensificado y que reitera una serie de mensajes vacíos".

"El Gobierno de La Rioja no puede permitir que los presupuestos sean un instrumento para ningún partido, ni que formen parte de la campaña o de la candidatura para las elecciones primarias por parte de ningún candidato", ha añadido.

Sobre la negociación con Podemos, Martínez Arregui ha indicado que "nos manifestaron su aprobación con su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien nos propusieron una subida generalizada de impuestos, que es diametralmente opuesta a la política fiscal que sigue este Gobierno".

Ha indicado que, en general, las últimas semanas "ha habido muchas críticas y ninguna propuestas; muchos mensajes destructivos, pero ninguno constructivo, ya que la oposición no quiere construir La Rioja". "No existen proyectos alternativos al presentado por el Gobierno, y no los hay porque solo hay una coalición de parálisis parlamentaria, por lo que el Ejecutivo trabaja para sacar a nuestra región de esa parálisis parlamentaria", ha concluido.

"RESPONSABILIDAD" DEL GOBIERNO

Por su parte, el consejero de Hacienda ha recordado que el Gobierno riojano "ha cumplido, incluso en una situación compleja nacional, con su obligación y responsabilidad de elaborar, aprobar y presentar en el Parlamento de La Rioja un proyecto de presupuestos de 2019". De hecho, ha criticado que "todavía no conocemos o tenemos segura la senda de déficit que había para 2019 o que pasará con la liquidación del IVA del último mes de este año, o las entregas a cuenta, ante una situación compleja a la que nos tiene sometido el Gobierno de España".

Domínguez ha indicado que el proyecto buscaba "garantizar la estabilidad y la seguridad de los riojanos en 2019, a pesar de la situación de incertidumbre a la que nos tenía abocados el Gobierno de España, y a la que se suman ahora los tres grupos parlamentarios de la Cámara riojana". Además, contaba con "grandes proyectos para la Comunidad, que venían a consolidar una situación de crecimiento económico, de creación de empleo y de alto nivel de calidad de vida", entre los que ha citado la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o la tarifa plana de autónomos.

A partir de ahí, el consejero de Hacienda ha recordado que se inició una negociación con las diferentes fuerzas políticas, en la que ha "reprochado que el PSOE no ha querido sumarse a un proyecto internacional, que también lidera su presidente nacional, como es el alineamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible". En este punto, ha indicado que "los más coherentes a lo largo de la legislatura han sido Podemos".

En el caso de Ciudadanos, ha lamentado que ya el 2 de julio este Grupo Parlamentario "ya anunció que no negociaría los presupuestos con el Gobierno riojano", porque "había incumplido algunos compromisos presupuestarios; algo que sorprende cuando se habían desarrollado cuatro a cinco meses desde la aprobación de las cuentas - el 1 de febrero de 2018".

En este sentido, Domínguez ha señalado que "les hicimos propuestas muy concretas para compartir la gratuidad de los 0 a los 3 años, las bajadas de impuestos o la estrategia de internacionalización, si bien nos encontramos con que no querían negociar".

No obstante, ha lanzado un mensaje de tranquilidad de que "el 1 de enero habrá presupuestos, teniendo continuidad las políticas del Gobierno de La Rioja que nos ha permitido liderar el crecimiento económico, la creación de empleo, y siendo la segunda comunidad autónoma con mejor calidad de vida".

A partir de ahora, el Gobierno "publicará un acuerdo de prorrogar presupuestaria, fijará las reglas que se aplicarán a este escenario, analizando cada partida del presupuesto 2018 para aquilatarla a la prorroga". Domínguez ha indicado que los nuevos proyectos que tenían los presupuestos de 2019 "y que no estaban reflejados en el 2018, se han complicado muchísimo para llevar a cabo por la falta de actitud de negociación de los grupos parlamentarios".