Andreu anuncia que la próxima semana comenzará la vacunación en La Rioja al grupo de entre 55 y 59 años

Afirma que antes de que termine el mes de mayo, el Gobierno de La Rioja recuperará el cien por cien de los servicios de radiología

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado que la próxima semana comenzará en la región la vacunación al grupo de edad de entre 55 y 59 años, siendo una de las "primeras comunidades" que comienzan esta fase en la estrategia de vacunación.

Andreu ha realizado este anuncio, en el Parlamento de La Rioja, respondiendo una pregunta sobre el proceso de vacunación planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz.

La presidenta riojana ha indicado que "todos sabemos que no hay atajos en esta pandemia, y lo hemos comprobado a lo largo de estos terribles catorce meses que llevamos, por lo que la única fórmula de superar esta situación es alcanzar la inmunidad de grupo".

Un hecho, que ha asegurado "solo se conseguirá con la campaña de vacunación", que en el caso de La Rioja ha apuntado que "podemos estar orgullosos de como se está desarrollando y como está trabajando nuestro sistema sanitario", que "está siendo ejemplar".

Ante ello, Andreu ha destacado que "si el ritmo de llegada de vacunas sigue como hasta ahora, este Gobierno de La Rioja seguirá manteniendo ese objetivo de llegar al 70 por ciento de vacunados para el verano".

La presidenta ha apuntado que "no es momento de generar desconfianza, sino de aportar la esperanza y necesidad de reforzar la sanidad pública, que consigue, sin mirar su origen, ocuparse de todos y todas".

En este punto, ha recordado que "somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas mayores de 60 años vacunados, con al menos, de una dosis, así como que la mayoría de 80 años, salvo excepciones, tienen las dos dosis".

Por su parte, Díaz ha recordado, en su intervención, algunas afirmaciones lanzadas por el PP durante el proceso de vacunación, que ha calificado de "apocalipsis", y en el que "faltan sin pudor a la verdad" que es algo que "confronta con la realidad del proceso de vacunación".

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que el ritmo de vacunación en España "va por delante del plan, y están entrando en las citas los menores de 60 años". En el caso de La Rioja, ha apuntado que "frente a los jinetes del apocalipsis, que a veces parecen más los Caballeros del Zodiaco, por lo que dicen, esta semana, lo cierto, es que se va a batir un nuevo record de vacunación, con 22.000 vacunas suministradas".

Díaz ha afirmado que el proceso de vacunación en la comunidad riojana está siendo "impoluto, modélico y coparticipado entre la Consejería de Salud y los ayuntamientos".

RADIOLOGÍA

Antes, la presidenta del Gobierno riojano ha respondido a una pregunta planteada por la portavoz del Grupo Mixto-IU, Henar Moreno, sobre "en qué condiciones se va a proceder a la recuperación de radiología para el servicio público de salud, cuyo vencimiento es el 31 de mayo".

Andreu ha recordado que el Gobierno de La Rioja "se comprometió a recuperar el cien por cien de servicios de radiología que ahora mismo siguen subcontratados a la empresa privada, aunque se prestan en las mismas instalaciones del SERIS".

Un compromiso que ha señalado se indicó que iba a hacerse "antes de que finalizase mayo de 2021, por lo que estamos trabajando para cumplir un objetivo del Partido Socialista, y del Gobierno riojano, que es devolver a la sanidad pública lo que nunca debió salir de ella y ponerse en manos del sector privado".

"Lo hemos hecho ya con las TAVI, con la derivación de los accidentes de tráfico, con el parking del CIBIR, con las operaciones de cataratas y ahora, a partir del próximo 1 de junio, lo haremos también con los servicios de Radiología", ha añadido Andreu.

La presidenta ha destacado que la recuperación del servicio de radiología, proporcionará al Servicio Riojano de Salud una "mayor calidad y excelencia en la atención al paciente sin que se vean incrementados los costes de servicio". Y es que, ha añadido Andreu, "las políticas de privatización del anterior Ejecutivo olvidaban los criterios de rentabilidad social primando el beneficio privado".

Por su parte, Moreno ha indicado que de algunas declaraciones del Gobierno "se intuye que solo se quiere cambiar la titularidad hacia la Fundación Rioja Salud, pero no la reversión íntegra al Servicio Riojano de Salud, que es el acuerdo suscrito". No hacer una reversión íntegra "es no hacerlo en las condiciones acordadas".