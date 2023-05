Andreu dice que si Capellán gobierna con Vox "iremos hacia el negacionismo más absoluto en protección del paisaje"

Propone una medida financiera para municipios con terreno protegido forestal, pertenecen a Red Natural 2000 o son parque natural



La candidata del PSOE al Gobierno regional, Concha Andreu, ha pedido que La Rioja "no sea la hermana pequeña de Castilla y León" en donde "no se está invirtiendo nada en la protección del paisaje" que es lo que podría ocurrir "si Capellán (PP) gobierna con Vox, que iríamos al negacionismo más absoluto". Ante ello propone "una medida financiera para los municipios riojanos que tienen terreno protegido forestal, pertenecen a Red Natural 2000 o son parque natural".

Como ha destacado "esos municipios son los que se encargan de cuidar ese entorno, no pueden explotarlo de cualquier manera y tienen que cumplir una norma". Por ello "proponemos este apoyo financiero, de la mano de Biodiversidad, para proteger económicamente el paisaje y ofrecerles una compensación".

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en una reunión sectorial de medio ambiente, a la que también ha acudido el candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

La candidata ha destacado que "durante los 24 años de Gobierno de Partido Popular no ha habido protección de ningún tipo" por tanto "no me quiero ni imaginar la pesadilla que podría ser el Gobierno de Capellán con Vox que sería negar la evidencia absoluta".

Ante esta situación -indica- "tenemos que huir de todo eso. Si el PP se asocia con Vox sería ir al negacionismo más absoluto en algo tan importante como es la crisis del cambio climático que ya nos ocupa".

"ES YA UNA REALIDAD"

De cara a la siguiente legislatura, y si cuentan con el respaldo de los ciudadanos, la candidata asegura que seguirá trabajando por conservar el medioambiente y atajar "todo lo que está provocando esta realidad que es esta crisis medioambiental y cambio climático brutales".

Como ha reconocido "la crisis que está provocando el cambio climático es una realidad y hay que atajarla" a pesar de que "a lo largo de esta legislatura hayamos visto que continuamente hay partidos, como el PP, que creen que no hay que trabajar para frenar el cambio climático".

Todo porque, según recuerda, "el PP en 24 años no ha llevado ni una medida adelante para proteger o modernizar regadíos o conservar el agua, ni siquiera par proteger el medio ambiente".

Y, además, "una vez que nosotros nos hemos puesto a legislar, hemos visto cómo el PP ha querido boicotear la Ley de Biodiversidad votando en contra o frenando con enmiendas a la totalidad o trucos en la Junta de Portavoces el trabajo para aprobar la Ley de Cambio Climático".

"Lo que tenemos que hacer el Partido Socialista es trabajar para que ese negacionismo no llegue a las instituciones".

Como ha destacado, desde el PSOE "hemos multiplicado de manera muy contundente el autoconsumo, estamos instalando comunidades energéticas en municipios que no tenían luz eléctrica... en la actualidad somos los líderes en depuración de aguas e insistimos en la necesidad de ahorrar ese agua que es de todos y que nos sirve para nuestros cultivos".

Pero también "vamos a seguir trabajando" en todo lo relacionado en esta materia como, también, "con el incremento del 25% del presupuesto del CEIS para ayudar a frenar y evitar los incendios. Por supuesto, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, tenemos un helicóptero todo el año para la vigilancia. Pasamos de los 250 a los 355 operarios para la protección y evitar cualquier incendio...", ha aseverado.