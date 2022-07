Andreu: "Yo veo una cercanía tremenda, esa no sé si la darán las encuestas"

La secretaria general del PSOE ve estable el acuerdo de gobierno, no "prevé" cambios en el Ejecutivo y desea que el PP tenga "proyecto"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE riojano, Concha Andreu, ha asegurado hoy, frente a las encuestas que vaticinan que otras comunidades, como La Rioja, podrían seguir el triunfo del PP en Andalucía con Juanma Moreno: "Yo veo una cercanía tremenda, esa no sé si la darán las encuestas".

Andreu ha celebrado hoy un desayuno informativo para hacer balance del curso político y, en él, a preguntas de los periodistas, ha relatado cómo está visitando todos los pueblos y aldeas y "en todos los lugares han agradecido" a los socialistas "el trabajo hecho".

"Nos exigen, eso sí, que la Atención Primaria vaya cada vez mejor", ha añadido para reiterar: "Estamos viendo apoyo sincero en todos los sitios" y "muestras de cariño y empuje", incluso, "de ayuntamientos de otro color".

Preguntada por los problemas internos del partido (tras varios cambios en el Ejecutivo) ha respondido "por supuesto" a si se ha superado cualquier fricción dentro del mismo.

"En este partido cabe todo el mundo y todas las opiniones, a veces gustarán más o menos pero, gracias a eso, no somos complacientes con nosotros mismos y corregimos lo que está mal, o se intenta corregir", ha dicho.

SIN CAMBIOS PREVISTOS EN EL GOBIERNO

Andreu ha calculado que se han cumplido entre el 65 y el setenta por ciento de las medidas del Acuerdo de Gobernabilidad entre PSOE, Podemos e IU y prevé llegar al 93 por ciento antes de acabar la legislatura.

"Estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo de manera conjunta, también con propuestas de Izquierda Unida", ha dicho citando, como ejemplo, la puesta en marcha del Consejo Económico y Social.

Ha calificado de "extraordinario" el cumplimiento, "a pesar de la pandemia" y ha señalado que la relación con la coordinadora autonómica de Podemos, Arantxa Carrera, "es fluida y total". Con la diputada de IU, Henar Moreno, ha añadido, es "continua; no exenta de tensiones puntuales".

Con respecto a la diputada no adscrita, expulsada de Podemos, Raquel Romero, consejera del Gobierno de Andreu, ha evitado "entrar" en las relaciones dentro de los partidos porque, ha dicho: "Bastante tenemos cada uno con el nuestro".

"Según me dice la presidenta", ha dicho por el hecho de que la rueda de prensa la estaba dando como secretaria general del PSOE riojano, y no como presidenta del Gobierno, "la estabilidad del Gobierno es muy buena, hay un apoyo de todas las medidas y no se prevé ningún cambio".

PIDE AL PP QUE HAGA UN PROYECTO

Preguntada por el Partido Popular, que aún no ha elegido nuevo presidente en La Rioja, ha creído que "lo importante es algo que no tiene el PP para La Rioja y es un proyecto de futuro, transformador e ilusionante para La Rioja".

"Eso es lo que más me preocupa", ha dicho, "que basen, como hemos visto a nivel nacional con su portavoz", Cuca Gamarra, "su propuesta en algo que ya vencimos los demócratas, como ETA, y en noticias falsas".

Ha pedido al PP riojano que haga "por favor un proyecto" porque "sería bonito poder competir con otro proyecto de otro partido".