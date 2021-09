Ángel Gabilondo, en UNIR: "Es importante recomponer un pacto social basado en el conocimiento"

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Educación y expresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Ángel Gabilondo, ha afirmado en la Universidad Internacional de La Rioja: "Es importante recomponer un pacto social basado en el conocimiento".

Gabilondo, en una nueva sesión del seminario 'Los Futuros de la Universidad', organizado por Nueva Revista, y dirigido por Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha añadido que "este es un proyecto de país que solo puede lograrse a través de participación, ejemplaridad e instituciones justas".

El ponente, que ha sido presentado por el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, dijo que no iba a "hacer un vaticinio sobre la universidad" sino a interrogarse sobre la universidad que queremos. En este sentido, ha recordado que el "conocimiento es una relación entre saberes y personas, es un acto de comunicación"; y que "sin innovación no hay conocimiento".

El futuro de la universidad, ha dicho, está "vinculado a la pregunta sobre la estrategia". Pero para llevarla a cabo, ha creído, hacen falta "unos recursos". Y con ellos "un marco estable de financiación". Esta debe ser, ha afrimado, "suficiente, eficiente y equitativa".

El ponente ha hablado de la necesidad de transformar la universidad. Esta debe configurarse como "un espacio de ejemplaridad" que "debe aspirar al liderazgo en innovación, empresarial e impacto social" y no "puede estar ajena a los grandes retos sociales (la lucha contra la pobreza, cambio climático etc.), sino atenta a las necesidades y no solo a las demandas".

Se ha referido también a la gobernanza: "Soy partidario de una máxima participación y transparencia, respetando el sufragio universal en la elección de los cargos académicos" y a la carrera docente: "El modelo de profesorado sigue siendo una asignatura pendiente". Además, ha reclamado "autonomía frente al intervencionismo y el dirigismo".

COMBINACIÓN DE PRESENCIALIDAD Y FORMAS VIRTUALES

El expresidente de la CRUE ha señalado que la universidad se encamina a un modelo presencial, virtual e híbrido, y que se debe "combinar la presencialidad con formas virtuales", ya que "el modelo online no es suficiente". Ha recalcado que es preciso conformar un campus, un espacio en el que se "compartan conocimientos y convivencia".

Y ha reivindicado, como catedrático de Metafísica, el papel medular de las Humanidades, al "relacionar realidad, conceptos y lenguaje, poner a la persona en el centro y evitar el dogmatismo". Razón por la que pide no solo que no desaparezcan, sino que "se impartan, como asuntos transversales, en todas las enseñanza".

