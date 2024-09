ANPE alerta de que el curso escolar comienza con diez plazas sin cubrir de Informática por falta de agilidad

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), Gustavo Navas, ha alertado hoy de que el próximo lunes, 9 de septiembre, comenzará el curso escolar con diez plazas de Informática sin cubrir "por falta de procedimiento ágil".

Navas ha compartido un desayuno informativo con los medios de comunicación ante el comienzo del curso escolar en el que ha reclamado a la Consejería de Educación "un cambio radical en la gestión de personal".

Se ha referido a la especialidad de Informática (en Formación Profesional) donde, ha dicho, como mínimo no se han cubierto diez plazas tanto en el Instituto de Enseñanzas Secundarias Comercio como en la educación a distancia.

Ha explicado cómo informática es una especialidad "especial" donde hay carencia de profesionales, pero, ha dicho, "si a eso unimos que no se buscan procedimientos más ágiles se demora el proceso más de lo necesario".

Ha explicado que se trata de diez plazas que "no se han cubierto en el llamamiento de vacantes de julio y agosto". Una situación ante la que la Consejería de Educación, ha visto, no ha sido capaz de agilizar los trámites para no llegar al inicio de curso sin profesores.

Por eso ha reclamado "un cambio en la gestión". "Lo que más nos preocupa, en cuanto a educación se refiere, en nuestra comunidad, es la gestión de personal que realiza la Consejería", ha dicho.

Ha exigido a la Administración "que se mejore el sistema de provisión de personal y que se tomen las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir los errores del curso pasado".

Ha relatado cómo gran parte de la plantilla de docentes se ha incorporado esta semana "para tener todo listo y preparado". Sin embargo, los funcionarios interinos lo harán el lunes, a la vez que los escolares. Esto, ha dicho, "es un perjuicio organizativo, porque se incorporan sin tiempo para organizar y preparar sus clases".

De este modo, ha dicho, ANPE va a seguir reclamando a la administración "que se negocie de una vez por todas para que el sistema de incorporación de los compañeros que faltan sea en los primeros días de septiembre, al igual que los funcionarios de carrera".