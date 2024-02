Una antología de la pintora riojana Rosa Sáenz de Pipaón hasta el 13 de abril en Fundación Caja Rioja La Merced

LOGROÑO, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una antología de la pintora riojana Rosa Sáenz de Pipaón, bajo el título 'El color de los sueños', hasta el 13 de abril en Fundación Caja Rioja La Merced - de lunes a sábado, de 18 a 21,00 horas-, dentro del ciclo 'Nuestros referentes', y que han presentado la propia autora y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

Precisamente, éste último ha recordado que este ciclo "de producción propia de Fundación Caja Rioja que de forma anual reconocen la obra de un autor relevante y significativo en el arte de La Rioja".

Ha destacado que Rosa Sáenz de Pipaón "es una artista riojana de bellas artes que ha tenido referentes tan importantes a Félix Reyes, que en esta antológica trae obras de diferentes épocas, desde un figurativo mucho más marcado con los primeros dibujos hasta otras técnicas más centradas sobre todo en la luz que ha vivido en sus estancias en Alicante y en Barcelona y sobre todo en el paisaje".

Por su parte, la artista ha explicado que el que se acerque a la muestra podrá ver "40 años de pintura, que empieza con los carboncillos de la escuela y termina con los dibujos que he hecho últimamente, y los cuadros de paisaje del Lardero de una finca que tenemos allí, donde estuvimos dos años durante la pandemia".

Sáenz de Pipaón ha puesto en valor el paisaje, y más concretamente "el riojano, que es precioso, y que hasta que no sales fuera no te das cuenta". "Gente que viene de Levante, por ejemplo, dice no sabía que las hojas se ponían rojas, de estos colores, porque allá son amarillas".

Ha señalado que en su trabajo sigue habiendo "realismo o figuración, pero sí que es cierto que a veces hago expresionismo y disfruto mucho porque además mi carácter me lo permite y el trazo lo tengo largo y el colorido siempre me ha gustado darlo vivo, con colores a veces hasta demasiado saturados".

Ha puesto en valor las influencias de artistas como Félix Reyes o Blanco Lac "y todos lo que proceden de ese grupos", a los que ha lamentado "se les da poca relevancia", por lo que ha señalado que debía hacerse cada cierto tiempo una exposición de ellos en Logroño para que "no se olviden".

La pintora, ha destacado, su labor en la enseñanza, ya que "es una alegría trabajar con los niños; porque estar con jóvenes tan llenos de vida y de esperanza y de futuro y poder influir en ellos y poderles dar también no solo enseñanza sino educación, es muy importante".

"A veces a los profesores se nos pasa por alto y la educación es lo que más puertas abre, lo que más cierra", ha añadido, para a continuación citar a alumnos que ha tenido como Carlos Corres, Rafael Lafuente o Ana Sanz.

TRAYECTORIA DE Mª ROSA SÁENZ DE PIPAÓN

Formada en la academia de Alicia Izaguirre, en la Escuela de Artes y Oficios con Vicente Gallego, Félix Reyes y Vicente Ochoa. Estudia Bellas Artes en la facultad de Sant Jordi de Barcelona. Estudia cerámica en la Escuela Massana.

Ha ejercido la docencia en Haro, Logroño y Corella. En 1987, tras aprobar las oposiciones, comenzó a trabajar en el IES Sagasta y en el IES Escultor Daniel. En 1991 realiza su primera exposición en Noja, Cantabria. De 1992 hasta 2002 expone cinco veces en Vitoria, en la sala Luis de Ajuria y en la Caja Vital, así como en la Galería Florida 5.

En 1996 expone en la Caja Rural de Burgos.

En 1997 expone en Haro, en el Centro de Fundación Caja Rioja.

1998 y 2001. Museo de La Rioja.

1998, finalista del Premio de Pintura Ciudad de Calahorra y finalista en el primer Concurso de Pintura del Parlamento de La Rioja.

1999

· Colectiva "Interiores", Sala Amós Salvador de Logroño.

· Madrid, Galería Maes, colectiva de acuarelas: "Tres discursos al agua".

2000

· Centro de exposiciones Marqués de San Nicolás de Briones.

· Homenaje a San Millán de la Cogolla.

· Parlamento de La Rioja.

· Premio Pintura Fundación Cruzcampo Ciudad de Calahorra.

· Kursaal de San Sebastián, colectiva.

2002

· Libro "Personas y personajes" del IES Sagasta.

· Artexpo de Barcelona.

2003

· Feria de Arte de Santander.

· Jurado del Certamen de Pintura del Colegio de Aparejadores.

2002, 2004, 2005, 2006 y 2009, Galería Tuset de Barcelona.

2005

· Encargo de 42 obras para la Gala del Deporte.

· Exposición Palacio de San Nicolás de Briones.

2006, premiada en el concurso Cruzcampo con una Medalla de Honor.

2007, exposición del Torreón de Haro de Arte Riojano Contemporáneo.

2008, diseño de unas deportivas para exponer en el Museo Würth de La Rioja.

2012, colectiva en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, "40.000 razones para exponer".

2017, participa con cinco paisajes de viñas al óleo en el libro "La Rioja en un cuaderno".

2018

· Alberto Pizarro incluye en su libro "Entre el pincel y l espada" dos cuadros de tema taurino, uno es una cabeza de caballo y otro un toro saliendo a la plaza con toda su vitalidad y belleza.

· Primer libro de "Jubilados jubilosos" que se publicó en 2020 y en el que participan Javier del Campo y María José Jiménez como guionistas, y María Rosa como ilustradora.

2019, colaboración en el libro "La Rioja inabarcable" con el tema de las Peñas de Islallana.

Cada dos años participa en el Salón de Otoño de Cenicero.

2021, exposición individual en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

2023, exposición antológica en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced con dibujos, óleos, pintura acrílica y acuarelas con distintos temas: desde el bodegón al desnudo pasando por el paisaje urbano o el de viñas riojanas.