Antoñanzas solicita al Ayuntamiento que opte a subvenciones para la contratación de menores de 30 años y mayores en paro

Publicado 01/02/2019 12:30:08 CET

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha solicitado hoy al equipo de Gobierno que "opte, ahora que aún estamos a tiempo, a las convocatorias de ayudas del Gobierno de La Rioja para la contratación de desempleados, planteando propuestas e iniciativas de carácter social y propuestas concretas de calidad, que permitan entrar en el mercado laboral a los menores de 30 años, por un lado, y a los mayores de 30 años".

El Gobierno de La Rioja ha publicado (en el BOR del pasado 25 de enero), sendas convocatorias de subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados, para la ejecución de proyectos de interés general y social promovidos por corporaciones locales o entidades sin ánimo de lucro. El objetivo es mejorar la empleabilidad y las oportunidades laborales de dos colectivos prioritarios en materia de empleo: los menores de 30 años y los parados de larga duración.

Estos programas, a los que se accede mediante concurrencia competitiva, están destinados, entre otros, a entidades locales y permiten a los ayuntamientos obtener la financiación parcial de los costes laborales de las personas contratadas para la ejecución de los proyectos presentados. Los ayuntamientos de La Rioja que lo deseen, pueden presentarse a ambas convocatorias de ayudas, elaborando los proyectos que estimen oportunos, dentro de su ámbito de competencia.

En las convocatorias, que se dividen en dos; las destinadas a menores de 30 años y las dirigidas a contratar desempleados de 30 años o más, el plazo para presentar solicitudes es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOR. Antoñanzas ha señalado que "aún estamos dentro del plazo y creo que no podemos desaprovechar estos recursos públicos en un asunto tan capital como es el empleo de los vecinos y vecinas de Logroño".

Según sus datos, "en 2017, el Ayuntamiento de Logroño no presentó ningún proyecto a la convocatoria de ayudas del Gobierno riojano para la contratación de desempleados menores de 30 años para la realización de obras y proyectos de interés social". Sin embargo, "en ediciones pasadas, treinta ayuntamientos riojanos contaron con trabajadores menores de 30 años para el desarrollo de diferentes proyectos", ha informado el concejal riojanista.

El Partido Riojano trasladó una moción al pleno de abril de 2018, "cuando aún estábamos a tiempo de presentarnos a esas mismas subvenciones, solicitando al equipo de Gobierno que optara a las mismas y, para ello, presentamos una moción que incluía, además, varios proyectos que como ayuntamiento podríamos presentar dando oportunidad a jóvenes logroñeses", ha recordado Antoñanzas.

"Pues bien, un año más, en 2018 no se presentó proyecto alguno por parte del consistorio logroñés para la contratación de menores de 30 años, de manera que el Ayuntamiento de Logroño no ha optado a esas subvenciones en el pasado ejercicio. No quiero que en 2019 pase lo mismo", ha expresado el edil.

Antoñanzas considera que "debemos favorecer el empleo entre los menores de 30 años y conseguir que varios jóvenes de Logroño tengan un primer empleo, ganen en experiencia y cumplimenten su curriculum con un contrato avalado por una administración pública. Desde el Partido Riojano entendemos que el gobierno de Gamarra no puede seguir privando de la oportunidad de generar empleo a jóvenes de Logroño".

Además de lo importante que es apostar por el empleo juvenil de nuestra ciudad, Antoñanzas piensa que "esos proyectos podían ayudar también a reforzar algunos servicios municipales, mejorando así las prestaciones que ofrecemos a nuestros vecinos, sin que ello suponga un gran coste para las arcas municipales".

Por otro lado, el regionalista ha explicado que "la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para 2018, la puntuación de los proyectos de interés social presentados por el Ayuntamiento de Logroño para la contratación de mayores de 30 años fue realmente baja comparada con la obtenida por otros ayuntamientos riojanos".

"TRIUNFALISMO DEL PP"

Según la Encuesta de Población Activa, en la ciudad de Logroño, la tasa de paro resgistrado ascendió a 11,17 por ciento, lo que supone un número de 6.449 parados registrados. "El concejal Javier Merino hizo ayer triunfalismo y salió en rueda de prensa diciendo que el paro ha bajado en Logroño desde que están gobernando... Para nosotros, esos 6.449 parados no son un tanto por ciento, son personas con un grave problema, el desempleo. Esas personas confían y esperan que su Ayuntamiento trabaje, o cuando menos lo intente, para proporcionarles herramientas con las que acceder al mercado laboral", ha expresado Antoñanzas.

"Al Partido Riojano le preocupa ofertar un futuro de vida a nuestros jóvenes, en ese sentido, presentamos una moción hace un año con un programa de retorno juvenil a Logroño para dar oportunidades de empleo a nuestros jóvenes en el exterior", ha recordado el edil.

"Salir del desempleo resulta muy complicado para los jóvenes, por lo que desde el Partido Riojano creemos que es nuestra responsabilidad como Ayuntamiento saber gestionar de la manera más eficiente posible los recursos municipales, y eso incluye, como en este caso, esforzarse al máximo, para conseguir que vecinos y vecinas de Logroño puedan obtener un empleo y darles nuevas oportunidades a los jóvenes", ha valorado el concejal.

Antoñanzas ha concluido diciendo que "este Ayuntamiento no ha sido capaz, en esta Legislatura, de generar proyectos para ofertar empleo a jóvenes menores de 30 años. Desde el Partido Riojano les ofrecimos ideas y propuestas dirigidas al ámbito social y ni se molestaron en analizarlas para su posible presentación. Créanme que lo lamento y, por eso, solicito que esta vez se pongan a trabajar para optar a estas ayudas".