APARIOJA critica la falta de recogida de animales por el Gobierno de La Rioja, tras varios casos durante el puente

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Protectora de Animales APARIOJA ha criticado "nuevamente" la falta de recogida de animales por parte del Gobierno de La Rioja, tras varios casos que la entidad relata ocurridos este puente con perros heridos.

Así, indican que "la pasada noche del jueves recibimos un aviso de una perra atropellada en la carretera de Soria,entre Albelda y Nalda, después de numerosos avisos a Guardia Civil y 112, nadie se hizo cargo del animal ni ofrecieron una solución".

"Agradecemos a los vecinos que la recogieron y al personal de mantenimiento de carreteras que hicieron de parapeto para conseguir salvarla, a pesar del tráfico de la noche de Halloween", señalan.

Se trata de una cachorra de malinois, de unos 10 meses de edad, "que está ingresada en una de nuestras veterinarios colaboradores, con varias heridas en el abdomen, costillas rotas y una pata destrozada, pendiente de una intervención de trauma, con la que confiamos que no haya que amputar".

El sábado "de nuevo recibimos otro aviso de un perro podenco atropellado la noche anterior en Fuenmayor, y nuevamente, después de numerosos avisos a Policía y Guardia Civil, el animal permanecía malherido en la cuneta".

"Desgraciadamente, en esta ocasión, aunque nuestros voluntarios fueron en ese momento a rescatarlo, cuando llegamos el animal ya estaba muerto después de horas de agonía", lamentan desde APARIOJA.

Actualmente, señalan que "la recogida se limita a un horario de lunes a viernes por la mañana, no hay recogida las tardes, las noches, los fines de semana ni los festivos, y en el horario en el que si hay recogida se hace de forma parcial y limitada".

"No sé atiende a los avisos si no es a través de las Fuerzas de Seguridad o los ayuntamientos y se tarda días en acudir a muchos de ellos. De esta formas los animales vagan durante días y terminan desapareciendo, muriendo o siendo atropellados", denuncia la asociación.

"Durante los dos años que APARIOJA gestionó la recogida de animales con muchísimo esfuerzo, y viéndonos obligados a aportar mucho dinero, esperábamos soluciones del Gobierno que nunca llegaron, sino todo lo contrario, llegando incluso a derogar la Ley de Protección Animal de La Rioja", apuntan.

Indican que, "desde el PP se llegó a decir que APARIOJA no recogía animales los fines de semana, algo que se demostró que no era verdad, por supuesto que esta aparente preocupación no era cierta sino solo una actuación, la inexistencia de un servicio de atención y recogida de animales así lo demuestra".

"Nuevamente nos vemos obligados, junto a la ciudadanía, a intentar paliar está situación con nuestro trabajo voluntario y asumiendo unos gastos que corresponden a Gobierno y Ayuntamientos", concluyen desde APARIOJA.