Aprobado el pago de una entrada de 3 euros a las exposiciones del CCR con las críticas de la oposición que ven "repago"

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria del pleno municipal, el pago de una entrada de 3 euros a las exposiciones que se instalen en el Centro de la Cultura del Rioja, entre las críticas de la oposición que han visto un "repago" en el establecimiento de este importe.

El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular y Vox, mientras que el Grupo Socialista se ha abstenido, y, desde el Grupo Mixto, tanto Podemos-IU como Partido Riojano han votado en contra de la resolución.

En defensa del acuerdo, el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha explicado que se trata de la modificación de dos precios públicos, el primero, para el alquiler de la sala polivalente -la conocida como 'ágora' central- a terceros, "para lo que ya hay peticiones y demandas".

Y, en segundo término, el precio de 3 euros (IVA incluido) para la entrada general. Un importe del que, como ha reseñado, "más allá del precio, cuenta con una extensa panoplia de exenciones", con el objetivo de "hacer lo menos gravoso posible" el acceso al Centro a diferentes colectivos.

En el turno de Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha señalado estar "absolutamente en contra de que se cobre esa entrada a los logroñeses, que repagamos así el CCR, no tiene sentido que se pague para entrar a ver una exposición que ya se ha pagado con fondos europeos". "Quizá no todo el mundo tiene esos 3 euros para entrar, no todos los ciudadanos tienen nuestros sueldos", ha advertido.

Además, ha lamentado que "solo sabemos la programación de febrero de la instalación, van haciendo contratos y programas casi cada semana, eso no es serio". Igualmente, desde el Grupo Mixto, la portavoz de Podemos-IU, Amaya Castro, ha insistido en que "los logroñeses han pagado ya por el CCR".

Por su parte, la portavoz de Vox, María Jiménez, ha recordado que "los precios públicos ayudan a sufragar los gastos y también pueden servir para concienciar y aprender a cuidar y respetar los espacios municipales", al tiempo que ha incidido en "las muchas bonificaciones" que se plantean, por lo que ha concluido que "3 euros es un precio simbólico que no molesta a nadie".

La edil del PSOe Esmeralda Campos, ha insistido en la idea del "repago para entrar en una exposición de la Fundación Vivanco, una muestra que ya ha pagado Europa". "Veremos si mañana no hay que pagar para entrar en la Casa de las Ciencias o en la Sala Amós Salvador", ha dicho.

A ello ha sumado lo que ha considerado como "falta de ambición" del equipo de Gobierno con respecto al CCR, "porque no sabemos en qué están trabajando, han ido a Fitur con un folleto con programación ya pasada". "El CCR estaba pensado para ser eje vertebrador del mundo del vino en La Rioja, pero ahora, después de tener robots o charlas sobre política o sobre tauromaquia, no sé qué tienen en mente", ha criticado.

Por parte del Grupo Popular, su portavoz Miguel Sáinz ha calificado como "razonable" el precio propuesto, junto con "las bonificaciones para una buena pate de la población", por lo que se ha mostrado "sorpendido" por las críticas, "porque deberían saber lo que supone tener abierto el CCR", citando como cifras entre 800.000 y un millón de euros anuales, el gasto en futuras colecciones "o que queda el mobiliario".

También ha rechazado las acusaciones de falta de ambición, para lo que ha puesto sobre la mesa "el elevado número de visitantes" en estos meses de apertura o que se han acogido en el Centro "más de una treintena de eventos, incluso mientras ustedes -al PSOE- se quejaban el otro día, detrás suyo estaban montando una exposición".

Ha negado que se fuera a Fitur con actividades pasadas, "al contrario, se fue con el folleto de febrero y marzo" y ha añadido que "la exposición de Vivanco se ha podido pagar con fondos europeos, pero no las que vayan llegando, y más si se quiere calidad". "Es necesaria además una inversión potente, por ejemplo, para un botellero que se pueda convertir a realidad virtual", ha señalado Sáinz, que ha pedido "coherencia" a la oposición.

PLUSVALÍAS.

Por otro lado, el pleno ha aprobado -por unanimidad- una adaptación de las tablas de coeficientes para aplicar las plusvalías, para adecuarlas al Real Decreto 8/23 de 27 de diciembre promulgado por el Gobierno de España, que, en la práctica, como ha afirmado Francisco Iglesias, "supone los ciudadanos de Logroño van a pagar un 2,5% menos por este impuesto".

Pese a la unanimidad, la oposición ha lanzado críticas al Gobierno local. Rubén Antoñanzas ha lamentado que "no cumplen con la prometida rebaja de un 10% en los impuestos, el Gobierno ha cambiado los parámetros, pero al final, meten la mano en el bolsillo de los logroñeses", mientras que, a su juicio, "no se hace una política de control del gasto".

Una idea en la que ha incidido Amaya Castro, quien ha señalado a Escobar que "usted es alcalde, entre otras cosas, porque prometió bajar los impuestos un 10%", una rebaja, ha asegurado, "que ni está ni se le espera". Por su parte, María Jiménez ha considerado la adaptación como "algo formal y necesario" que incluso "debería haberse hecho en la legislatura anterior".

En el argumento de la promesa de rebaja fiscal de Escobar ha coincidido también el concejal socialista Luis Alonso, quien ha mencionado un informe de la Intervención municipal sobre esta adecuación, "que supone un descenso de 35.000 euros en el presupuesto" y que, ha añadido, "pone en riesgo la ejecución presupuestaria", algo a lo que ha unido "el incumplimiento en la venta de solares".

Para Francisco Iglesias, "el balance se hace al final de la legislatura, y ahí se retratará cada uno", en lo que se refiere a la rebaja fiscal, mientras que, en lo relacionado con el control del gasto, "no se preocupen -ha afirmado- que lo vamos a ajustar al máximo posible", al tiempo que ha reiterado que "un 2,5% menos de plusvalía es lo que van a pagar los ciudadanos".