ARAG-ASAJA dice que "hay que ayudar al campo" algo que no se logra con las "normativas" y con el "acuerdo con Mercosur"

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, ha afirmado que "hay que ayudar al campo" algo que no se logra con las diferentes "normativas" y con el "acuerdo con Mercosur". "La ciudadanía y el Gobierno se tiene que dar cuenta de esta situación, de este ataque, de esta puntilla más a un sector debilitado; un sector que hay que decirlo, está prácticamente arruinado y se tiene que legislar a favor de este sector", ha apostillado.

Pérez Hoces ha realizado estas declaraciones en Madrid, donde se ha manifestado junto a agricultores y ganaderos llegados de toda España para protestar, frente al Ministerio de Agricultura, por la situación del sector y contra el acuerdo de Mercosur.

Ha destacado que "más de 5.000 agricultores y ganaderos estamos manifestándonos ante esta situación que está teniendo el Gobierno de España y la Unión Europea con un sector tan importante como el sector primario, porque se les está dando una puntilla más a la situación tan complicada que tienen, por la que muchas explotaciones no es que se estén planteando el dejar ya la actividad, sino que van a dejar la actividad y no podemos permitirnos ese tipo de situaciones".

El presidente de ARAG-ASAJA ha destacado que "tenemos que ayudar al campo y con las normativas que está llevando, como con el acuerdo de Mercosur, no se está haciendo nada a favor".

"Nosotros estamos a favor de Mercosur, porque exportamos muchos de los productos que somos capaces de producir, ya no solo a nivel de España, sino también a nivel de la Rioja, pero desde luego que tienen las cláusulas, tienen que ser favorables a la agricultura y la ganadería. Y lo que no puede ser es que aquí tengamos unas normativas a la hora de producir nuestros productos que en esos terceros países no lo tienen", ha añadido.

Por lo tanto, "tenemos una competencia desleal con nuestros costes de producción y por lo tanto queremos esas cláusulas espejos que venimos demandando desde hace ya muchos años". "Lo que no puede ser es que en ciertas zonas se estén empleando productos para engordar ciertos animales a la hora de llevar esos productos para la carne que son totalmente perjudiciales para la salud de nuestra ciudadanía", ha añadido Pérez Hoces.

Para el presidente de ARAG-ASAJA "esos productos no los podemos echar porque somos uno de los países, concretamente España, más restrictivos a la hora del cuidado de nuestros animales y el cuidado de nuestras producciones agrarias". "Y eso es lo que queremos, es que la ciudadanía y el Gobierno se dé cuenta de esta situación, de este ataque, de esta puntilla más a un sector debilitado; un sector que hay que decirlo, está prácticamente arruinado y se tiene que legislar a favor de este sector".

"No podemos tener más normativas que vayan ya en contra de la situación que tenemos hoy en día en el campo. Y esperemos que una vez por todas los políticos, ya me da igual que sea a nivel nacional que a nivel europeo, tienen que cuidar del sector primario; un sector que es el principal motor económico de nuestros pueblos, principal motor social de ellos, que cuidamos del medio ambiente y desde luego que damos día a día comida a nuestra ciudadanía, una ciudadanía que tiene que comer producto de calidad como así estamos produciendo y no de esos terceros países que a saber cómo lo están haciendo", ha concluido.