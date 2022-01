ARAG-ASAJA pide al Gobierno que "reaccione" y "tome nota" de las medidas de Aragón para paliar daños crecida del Ebro

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha pedido hoy al Ejecutivo regional que "reaccione" y "tome nota" de las medidas que la semana pasada aprobó el Gobierno de Aragón, a través de un Decreto-Ley, por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños y pérdidas causados en Aragón por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro.

En este sentido, a través de una nota de prensa, ha lamentado la "lentitud en la capacidad de gestión" que está demostrando la Consejería de Agricultura ya que más de 50 días después de las inundaciones, los agricultores y ganaderos afectados, así como las comunidades de regantes, siguen sin conocer "absolutamente nada" sobre las diferentes actuaciones y vías de ayuda que se comprometieron a estudiar y poner en marcha.

Para ARAG-ASAJA es "triste y preocupante" que mientras Aragón y Navarra están ya actuando con medidas que serán complementarias a las que adopte el Gobierno de España para paliar los daños ocasionados y facilitar la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas, "en La Rioja se siga esperando a ver qué pasa con la declaración de zona catastrófica".

DECRETO-LEY ARAGÓN

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó la pasada semana un Decreto-Ley (http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1203938245050&type=pdf) por el que ha establecido medidas destinadas a paliar los daños materiales en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, entre ellas, subvenciones para su restauración, para los daños en las producciones y sobre los gastos para la implantación de aprovechamientos de mayor resiliencia a las inundaciones, así como ayudas para los costes financieros de los préstamos que se suscriban para hacer frente a los problemas de liquidez financiera.

Además, Aragón ha contemplado que serán objeto de ayuda los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que, en las fechas del siniestro, no hubiera iniciado el periodo de suscripción del correspondiente seguro o éste no hubiera finalizado y que no hubieran formalizado aún la póliza para esta campaña, siempre y cuando se hubiese contratado el seguro para dicha producción y cultivo en la campaña anterior.

También los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, no estuvieran garantizados por dicho sistema y los daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

MEDIDAS PROPUESTAS

ARAG-ASAJA ha insistido una vez más en el plan de medidas que su organización planteó a la Consejería de Agricultura para atender los daños producidos en explotaciones e infraestructuras y las pérdidas de producción de los agricultores afectados; ayudar a los ayuntamientos cuyos términos municipales más se hubieran visto afectos para ayudarles a llevar a cabo la reparación de caminos y otras infraestructuras agrarias; ocuparse junto a las comunidades de regantes de reponer esas infraestructuras de riego de forma urgente y no menos importante, dar instrucciones a Confederación Hidrográfica para que procediese de forma urgente a la reparación de los mazones.

Un plan, ha añadido, "sobre al que hasta la fecha, aunque parezca mentira, no ha habido ni una sola reunión, ni una sola indicación ni por Delegación del Gobierno, ni por parte del Gobierno de La Rioja, ni tampoco por parte de Confederación Hidrográfica del Ebro para tomar algún tipo de medida para paliar las consecuencias de los daños de diciembre o poner coto a los problemas que puede haber de aquí a los próximos meses, fundamentalmente en febrero o marzo con las avenidas que pueden venir del deshielo de la cuenca del Ebro".

La realidad, ha continuado, es que los agricultores, más de 50 días después, "no tienen ni un borrador ni unas instrucciones para saber qué condiciones y requisitos van a tener que presentar para acceder a las ayudas, cuando muchos tienen que reparar las parcelas y no saben cómo hacerlo si necesitan acta previa, un informa pericial nada. Está todo sin regular".

Cabe recordar que la última crecida del Ebro dejó en La Rioja más de 500 hectáreas de cultivo anegadas de hortalizas, viñedo, olivar, frutales y herbáceos. A ello hay que sumar las numerosas pérdidas millonarias en infraestructuras como caminos, acequias y motas.