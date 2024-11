El Archivo Histórico Provincial de La Rioja cuenta con dos nuevos becarios para formarse en esta área

LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, acompañado por la directora de la entidad, visita el Archivo Histórico Provincial junto a los dos nuevos becarios de este servicio, Samuel González y Aldara Cillero.

Iturriaga ha destacado que el Archivo "está compuesto por tres plantas de acceso público para todas las personas que puedan venir, investigadores y usuarios, y luego cinco plantas más una, seis plantas de acceso restringido, donde tenemos cantidad de fondos de nuestro patrimonio documental de La Rioja".

Al personal habitual se han unido los dos nuevos becarios que "van a estar aprendiendo, formándose y van a estar haciendo un trabajo importante en el Archivo; un trabajo que consiste en el estudio documental, análisis, digitalización, descripción de fondos u organización".

El Archivo, ha continuado el director general de Cultura "tiene como objetivo principal el conservar, el documentar, el organizar y, como no, también el difundir lo que tenemos".

Por su parte, Castañeda ha dicho haber recibido, hace un mes, esta "savia nueva" que viene "con muchas ganas de trabajo, con mucha ilusión". "Los archivos son mundos a menudo desconocidos para el gran público, pero custodian la historia de nuestros antepasados y la historia de La Rioja en este caso", ha destacado.

"Lo que pretendemos es que ellos conozcan de primera mano, con una especie de intercambio de sinergias entre la juventud, la buena voluntad, la ilusión que tienen por el aprendizaje de nuevas disciplinas y nuestros conocimientos, que nos lo han dado ya los años el estudio y la práctica en esta profesión, podamos intercambiar", ha destacado la directora del archivo.

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DEL CATASTRO

Por otra parte, Castañeda ha explicado que "custodiamos aquí la documentación histórica de Catastro y son muchísimos los ciudadanos que solicitan una búsqueda documental, que a veces es bastante ardua y tediosa, que requiere mucha dedicación por parte de los técnicos de archivo, y éstos cuando la tienen localizada citan a los solicitantes y se les entregan las copias que necesitan como justificante de sus derechos ante otras administraciones".

Uno de los dos becarios, Aldara Cillero, ha señalado que "nos incorporamos el 5 de noviembre, y en este tiempo nos hemos encontrado con un espacio que nos ha fascinado, porque en mi caso desconocía lo que tenía, pero es un sitio en el hay mucho trabajo y era una salida profesional que igual en un principio no me había planteado pero que empezando la beca y viendo lo que es me está gustando mucho la experiencia".

Ha destacado que en la actualidad, tanto ella como su compañero, "estamos encargándonos de una base de datos de los expedientes de la ESDIR".

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LA RIOJA

El Archivo Histórico Provincial de La Rioja (AHPLR) tiene como misión la recogida, conservación, organización, difusión de los documentos notariales y registrales centenarios de la provincia, así como de los generados por la Administración Delegada del Estado en la Comunidad Autónoma en su fase intermedia e histórica.

Igualmente puede custodiar documentos de otras administraciones, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en su fase histórica, ingresados por depósitos o donaciones, todo ello encaminado a incrementar el Patrimonio Documental de La Rioja.

El edificio, que respeta la fachada de estilo neoclásico de una casa palacio del último tercio del siglo XVIII perteneciente entonces a la familia Orive, está situado desde el 29 de abril de 1983 en el número 24 de la calle Rodríguez Paterna de Logroño. En concreto, consta de tres plantas en su parte pública y de cinco más sótano en la destinada a depósitos, de acceso restringido.

Correspondiendo al origen de creación de los Archivos Históricos Provinciales, el de La Rioja conserva como fondo fundacional el de los Protocolos notariales de la provincia, los cuales ingresan al ser centenarios y que hoy alcanza más de 9.900 unidades de instalación.

El interés de los protocolos notariales como fuente documental para la Historia es tan relevante que es unánime su valoración: son una ventana abierta al pasado.

Con ellos tenemos la información no sólo más cotidiana y fiable sino, en muchos casos, la única que ciertas generaciones han dejado escrita. Fondos judiciales (Justicia de Antiguo Régimen, Audiencia Provincial, Juzgados de Primera Instancia, Tribunal de Responsabilidades Políticas, Juzgado de Menores) y registrales (Contadurías de Hipotecas de Arnedo, Cervera del Río Alhama, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Torrecilla en Cameros), con irregular cronología, son otras de las secciones que contempla el Archivo. Además, según el Decreto 914/1969, de 8 de mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia, los Archivos Históricos Provinciales son los encargados de conservar fondos procedentes de la Administración Central delegada en la provincia, como archivo intermedio para la citada Administración.

En lo relativo a archivos privados, su origen es principalmente familiar y nobiliario, adquiridos por compra o donación. Son los casos de los fondos Pérez Navarrete, Sáenz de Heredia, Pujadas-Alesón o Montoya Salazar, entre otros, que representan el complemento a los archivos de origen público.

Entre los servicios a la ciudadanía que ofrece el Archivo Histórico Provincial destacan las consultas generales, entre las que se incluyen las consultas catastrales presenciales, que se pueden realizar de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Además, las consultas también se atienden a través de correo ordinario, electrónico, fax y por teléfono.

En cuanto a los servicios dirigidos a la Administración Pública figuran la transferencia y préstamo de documentos, así como la custodia de archivo en depósito. Este espacio también permanece abierto a los investigadores que, además de poder acceder a las consultas, pueden recibir asesoramiento, atención y préstamo de documentos en la sala de investigación del Archivo, previa reserva de plaza (vía telefónica o por e-mail.)

Por otra parte, cuentan con un lector de microfilm y una biblioteca auxiliar, con más de 3.000 volúmenes, especializada en Historia, Archivística, Ciencias Auxiliares de la Historia e Historia Local. A todo ello se suman los servicios educativos y culturales que se extienden a lo largo de todo el año en el que el Archivo Histórico Provincial abre sus puertas a las visitas a guiadas de escolares, grupos o entidades; colabora con talleres didácticos; presta sus documentos y asesora a exposiciones.