ARESOL arrancará en breve el proyecto 'CASAFUERTE', 9 parques FV cuidadosos con el medioambiente y el paisaje

Evacuarán su energía en el Nudo de Haro



LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa riojana ARESOL, dedicada a las energías renovables, culminará previsiblemente en el último trimestre de 2025 el proyecto de parques fotovoltaicos 'CASAFUERTE' en Nudo de Haro. Una construcción de nueve parques fotovoltaicos independientes, con una potencia total agregada de 360 megavatios que evacuarán su energía en el conocido como Nudo de REE de alta tensión, 220 kilovoltios de en Haro.

Un proyecto para que el ya cuentan con todos los permisos y cuyas obras comenzarán en los próximos meses.

Como ha reconocido el CEO de la firma, Alberto Romero, "a la hora de configurar un proyecto de este tipo hemos sido extremadamente cuidadosos". Así ha querido reseñar "la compatibilidad con lo usos agrícolas, ocupamos alrededor de 600 hectáreas que no es ni un 1 por ciento del terreno del cultivo riojano, ni se amenaza ni se compromete el terreno agrícola".

Para Romero "el debate entre agricultura o renovables es falso porque son completamente compatibles". Aún así -reconoce- "no todo vale, las renovables son necesarias y una oportunidad pero hay proyectos que son razonables y otros que no lo son". Por ello -ha insistido- "en este proyecto de 'CASAFUERTE' hemos analizado con estudios de todo tipo la integración paisajística, apenas dará ruidos ni movimientos que puedan perjudicar a aves o faunas".

Para evitar el efecto visual -ha explicado- "queremos recordar que las instalaciones en posición horizontal no superan los 2,20 metros y en las salidas y puestas de sol -que es cuando mayor es la altura- no superan los 4,30 metros, no es una instalación que ejerza un gran impacto visual".

"Absolutamente todos los proyectos han sido sometidos a estudios de impacto ambiental, publicados todos ellos y en 2022 obtuvieron al declaración de impacto ambiental favorable y han obtenido el resto de permisos necesarios para comenzar las obras en breve".

BAÑARES, HERVÍAS Y CIDAMÓN

Tras aclarar este punto, Romero ha explicado que el proyecto 'CASAFUERTE' contará con 9 parques FV independientes que se ubicarán en los municipios de Bañares, Hervías y Cidamón.

Se trata de un "proyecto ejemplar en su implantación, minimizando el impacto de las líneas que transportan la energía hasta el Nudo. Así, explica, los 9 Parques FV evacuan su energía mediante líneas soterradas de media tensión (unos 30 km).

Son 9 líneas soterradas individuales, se unen en una Infraestructura Común de Evacuación consistente en una subestación Colectora y elevadora de potencia en Cidamón.

Desde ahí -ha indicado- "se eleva la potencia y sale una única línea aérea de alta tensión (LAAT) de solamente 11,7 km hasta el Nudo (con 37 apoyos) y los últimos 430 metros en Haro soterrados".

La 'LAAT' transcurre por Cidamón, San Torcuato, Zarratón, Casalarreina, Anguciana y Haro.

INVERSIÓN

La inversión que implican estos Proyectos FV asciende a 320-325 millones de euros (solamente las líneas soterradas y aérea suponen 30 millones de euros) y como ha explicado Romero son proyectos que no tienen ningún tipo de subvención pública.

La energía generada serán 620 GW que es "más de un tercio de la consumida en toda La Rioja".

Además, supondrá una reducción de emisiones de CO2 de 220.000 Toneladas al año. El equivalente a la plantación de 7 millones de árboles.

EMPLEO

Alberto Romero ha destacado que en la fase de Ingeniería y desarrollo, llevan trabajando desde 2020 entre 30 y 50 personas. Por su parte, en la fase de Construcción, que durará 1 año y medio trabajarán de forma directa unas 600 personas.

En la fase de Explotación, que durará 40 años, trabajarán de forma directa unas 50 personas. La mayoría de ellas será empleo local.

IMPUESTOS DIRECTOS

Los ayuntamientos donde se ubican los parques, Bañares, Hervías y Cidamón percibirán en concepto de ICIO (Impuesto sobre construcciones) unos 5 millones de €.

Estos municipios también recibirán de forma recurrente y durante los 40 años de explotación unos 750.000 al año entre el BICES (Bienes inmuebles de características especiales) y el IAE (Impuesto Actividades económicas).

Adicionalmente hay que considerar el resto de impuestos que pagan las sociedades al estar domiciliadas en La Rioja, tales como IVA, impuesto por generación de la electricidad y el Impuesto de sociedades.

UBICACIÓN Y TERRENOS

Desde ARESOL quieren recordar, además, que hay que considerar que más de dos tercios del territorio de La Rioja tiene algún tipo de protección. Por ello, para la ubicación de los parques se han respetado todas las zonas de protección del territorio riojano y se han realizado estudios de integración paisajística, tanto para los parques como para la línea de evacuación.

Los proyectos son compatibles con los usos agrícolas y no comprometen su desarrollo. Suponen una pequeñísima fracción del terreno agrícola disponible en la zona. Se ocupan unas 660 ha, lo que supone un 0,42% del terreno de cultivo de toda La Rioja (156.551 ha) ó un 0,91 % del terreno de cultivo de Rioja Alta (72.244 ha).

La gran mayoría de los terrenos son de secano donde se practica la agricultura intensiva. Los terrenos de regadío que se usan apenas suponen el 1,5% del total de la comunidad de regantes de la zona.

Se han evitado los terrenos con viñedo y los paisajes del vino.

[Solamente se ha utilizado 1,5 ha de viñedo (el cual se trasplantará) y la línea aérea que transcurre por viñedos son solamente 238 metros].

ACUERDOS CON LOS PROPIETARIOS

En este punto, Romero explica que se han alcanzado acuerdos con los propietarios de los terrenos, de forma que se han firmado contratos de alquiler a largo plazo (40 años) con la inmensa mayoría de ellos (más de 200 familias).

La renta anual pactada asciende a 1.250 € /ha, revisable con el IPC, la cual está muy por encima de la renta que se obtienen por su alquiler para explotación agrícola (unos 154,6 €/ha en secano y 426,5 €/ha en regadío).

Teniendo en cuenta que se alquilan 660 ha, "esto supone una renta para el conjunto de propietarios de la zona de 825 mil € por año".

