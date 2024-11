Arraiz insta a la alcaldesa de Calahorra a abandonar su actitud "irresponsable y desleal"

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha "instado" hoy a la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, a "dejar de tomar esta actitud irresponsable, desleal y totalmente indigna de un responsable público".

Arraiz ha ofrecido una rueda de prensa después de que Arceiz, en una visita al Polígono El Recuenco, denunciara que la entidad estatal de suelo SEPES se ha negado a costear las obras para la instalación de gas natural.

La delegada ha replicado que este polígono "ha sido impulsado cuando ha habido gobiernos socialistas en España", señalando que estuvo "abandonado" diez años coincidiendo con el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy.

Arraiz ha relatado cómo el Ayuntamiento de Calahorra firmó un acta de recepción de las obras en febrero de este año. "Un acta de recepción de obras es un acto formal por el que tú das por buenas las obras que se han desarrollado", ha dicho.

Por eso, no ha entendido "el cambio de criterio" de la alcaldesa al criticar, ahora, que se entregara sin la instalación del gas natural. Por otro lado, ha indicado que es algo que "SEPES no hace en ningún polígono industrial".

"No lo hace ni en El Recuenco ni en ningún otro. Porque el gas no es un servicio esencial y, en consecuencia, SEPES, como entidad pública, no va a invertir en un servicio que explotará después una empresa privada", ha explicado.

Ha sumado que "estamos en un proceso de descarbonización, por lo que puede haber una empresa que quiera, o que necesite, otro tipo de instalación que tenga que ver con energías renovables, limpias".

Por lo tanto, ha visto que "tanto la alcaldesa como quienes la acompañaban en esa visita, entre ellos la secretaria general del PP y diputada por La Rioja, Cuca Gamarra, demostraron deslealtad institucional y con el único propósito de conseguir réditos políticos". Se trata de algo que ha visto "realmente lamentable".

Por otro lado, ha considerado que, "si la alcaldesa de Calahorra realmente quisiera defender los intereses de su ciudad, debería reprochar al Gobierno de La Rioja que devolviera los más de 20,5 millones que podía haber tenido para comercializar parcelas a un precio muy inferior al que se hizo".