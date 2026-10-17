La asociación La Pilastra ve como "una burla" la decisión del Ayuntamiento de Baños de Ebro sobre el dintel franquista - LA PILASTRA

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación La Pilastra ha considerado, a través de un comunicado, que "la decisión tomada por el Ayuntamiento de Baños de Ebro de responder al requerimiento de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España para retirar la inscripción franquista del dintel de un edificio de propiedad municipal cubriendo una frase con un listón de madera es una auténtica burla y, sobre todo, un desprecio a las víctimas del franquismo y a sus familias".

En su nota señalan que "el alcalde del PP de la localidad riojanoalavesa pretende disimular 40 años de crímenes y represión franquista con un "aquí nunca pasó nada" de manual, colocando un listón de madera sobre la frase 'Caídos por Dios y por España', en referencia exclusiva a las víctimas del bando sublevado de una Guerra Civil que, como consecuencia del alzamiento fascista, acabó con la democracia y trajo a nuestro país décadas de represión y silencio".

"¿De verdad alguien piensa que colocando una tabla encima de una inscripción en la que se puede leer 'Caídos por Dios y por España' se está cumpliendo la Ley de Memoria Democrática? Creemos que es un intento de boicotear la ley de la manera más burda posible, buscando cualquier excusa para no cumplirla como se debe. Nos parece una forma de burlarse de la propia ley y de tomarle el pelo a la ciudadanía", aseguran.

Así, indican que "el hecho de pretender tapar una glorificación del alzamiento franquista con un trozo de madera es una suerte de caricatura y un signo de los tiempos, en el que la derecha radical y la ultraderecha de este país tratan de guardar las apariencias, obligados por la ley y las circunstancias, pero aguardan la ocasión propicia para imponer sus verdaderas intenciones".

"Pero por mucho que intenten ocultar esa inscripción, la historia sigue ahí. No se puede esconder lo que pasó ni borrar el sufrimiento de miles de personas y familias que fueron víctimas del franquismo", añaden desde la asociación.

Por todo ello, La Pilastra "exige al alcalde de Baños de Ebro que retire definitivamente la inscripción, tal y como le exige la Ley de Memoria Democrática" y reitera "su determinación para seguir trabajando por la Memoria y la Cultura Democrática y para conseguir que estas inscripciones de la vergüenza desaparezcan definitivamente de nuestros espacios públicos".