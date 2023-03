Autorizados más de 400.000 euros para dos programas de apoyo al acogimiento familiar

En La Rioja hay 103 menores en acogimiento de los que 79 están en familia extensa y 24 en acogimiento familiar



LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Álex Dorado, ha informado de que el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles ha dado luz verde a la inversión de 406.317,78 euros para licitar el servicio del Programa de Acogimiento Familiar hasta 2024.

De esta manera, ha indicado, con la licitación de este servicio, el Gobierno de La Rioja pretende garantizar la gestión del Programa de Acogimiento Familiar de menores cuya guarda la tiene atribuida el Ejecutivo regional en alguna de las siguientes modalidades; acogimiento familiar de urgencia, acogimientos temporales, permanentes, especializados o estancias temporales en familias alternativas durante fines de semana y periodos vacacionales. En La Rioja hay 103 menores en acogimiento de los que 79 están en familia extensa y 24 en acogimiento familiar.

En concreto, y con la inversión aprobada en Consejo de Gobierno, se sufragarán dos programas concretos; de 'Apoyos y seguimiento al ejercicio de la guarda por parte de la familia extensa o allegados' y el denominado de 'Apoyo y acompañamiento al acogimiento familiar en familia ajena'.

GUARDA POR PARTE DE LA FAMILIA EXTENSA O ALLEGADOS

Este programa cuenta con un presupuesto de 180.883,24 euros con los que se pretende dar una respuesta a las numerosas situaciones de carácter psicosocial, emocional y relacional de los menores acogidos y sus guardadores durante el transcurso del acogimiento además de aportar instrumentos y técnicas a los guardadores que les faciliten el acogimiento.

Pero, además, también se llevará a cabo el seguimiento del acogimiento por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Para el desarrollo de este programa será necesario un equipo de profesionales que deberá contar, como mínimo, con un profesional de la psicología, un/a trabajador social y un un/a educadora social.

Con estos profesionales se llevarán a cabo diversos proyectos. Uno de ellos, la formación continua con el que se informará y formará a las familias para la capacitación en la tarea acogedora, así como informar y formar a los menores en aspectos que por edad y circunstancias personales y sociales sean de transcendencia para su adecuado desarrollo. El denominado proyecto de apoyo y seguimiento, se garantizará la asistencia técnico profesional de forma individualizada a lo largo de todo el proceso de acogimiento, así como valorar la adaptación del menor y las perspectivas de retorno a su familia de origen.

A través del proyecto de mediación se gestionará, supervisará, intervendrá, mediará y evaluará las relaciones y contactos de los menores con sus familiares biológicos.

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN FAMILIA AJENA

En este caso se incluyen los siguientes proyectos; sensibilización y captación; información y formación; selección e incorporación; y acompañamiento y seguimiento que deberán contar con un equipo profesional formado, al menos, por un psicólogo; dos educadores/as sociales; y un/a trabajador social. Y para ello, se ha habilitado una partida de 225.434,54 euros para costear al personal; un profesional de la psicología, un trabajador/a social más dos educadores/as sociales.

El acogimiento familiar se produce cuando los padres no dan respuesta a las necesidades de atención y educación de un hijo o hija y, esta alternativa, se constituye con miembros de la familia extensa del niño o niña (abuelos, tíos...). En caso de no existir parientes del niño o niña, no tengan las condiciones adecuadas o no muestren interés por el niño o la niña, el acogimiento familiar se realiza en una familia ajena.