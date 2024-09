Ayuntamiento defiende que Parque Princesa Leonor tiene "la mayor calidad" mientras oposición lo califica como "chapuza"

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Princesa Leonor de Logroño tiene "los mayores estándares de calidad". Es la afirmación que ha realizado este jueves el Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad en el transcurso del pleno municipal ordinario de septiembre, durante una comparecencia pedida por el Partido Riojano sobre este proyecto, que la oposición -a excepción de Vox- ha calificado como "una chapuza".

En la exposición de motivos para la petición de la comparecencia, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha recordado que "2.260 m2 ha ganado en teoría en zona verde Logroño", pero "cuando fui a verlo no me pareció que la calidad tuviera los mínimos, es un parque muy hostil para la ciudadanía, no cumple con los estándares de los parques de Logroño".

"No entiendo cómo se ha podido aceptar esta chapuza", ha asegurado Antoñanzas, quien se ha preguntado si el Ayuntamiento ha recepcionado este nuevo espacio de la ciudad "urbanizado por terceros", y del que "no hemos visto ni el proyecto".

Así, ha asegurado que "se ha estado construyendo un espacio de 2.260 m2 en Logroño sin proyecto para que los técnicos lo supervisen, la pregunta es cómo se inicia obra sin tener ni siquiera un proyecto, no hay ningún control al respecto". Ha hecho, por ello, especial hincapié en que "se garantice que no hay ningún riesgo para la ciudadanía por las farolas".

A ello ha añadido más preguntas, cuestionando "cómo es posible que se esté manteniendo en limpieza y jardinería por parte de Logroño, si ha sido o no recepcionado por el Ayuntamiento, quién está pagando el mantenimiento de ese desastre de parque" y ha adelantado que "si no se dan explicaciones por parte del equipo de Gobierno municipal, se las voy a pedir a LIF".

En respuesta por parte del Gobierno local, el concejal de Movilidad Ángel Andrés ha afirmado que "es un parque con los máximos estándares de calidad" y ha rebatido a Antoñanzas señalando que "entiendo que pueda no gustarle, podía haber dado sugerencias en su momento, pero no aportó ni una mejora para el parque, y ahora lo critica, dice que está mal hecho pero sigue sin hacer ninguna sugerencia".

Para el edil, "es un parque muy especial, hecho sobre un cajón ferroviario, lo que condiciona de manera muy especial lo que se puede realizar o no en él, no se puede hacer lo que se quiera" y ha dicho, por ejemplo, que "el parque tiene antenas de seguridad de Adif, que son necesarias para la seguridad de la infraestructura ferroviaria".

Recordando que la inauguración se hizo el 18 de julio pasado, Andrés ha relatado que el parque "lo hizo LIF, en colaboraciób por los técnicos de LIF y municipales, se ha hecho lo mejor posible dentro de lo que se podía hacer y con los mayores servicios dentro de sus condicionantes".

En total, "más de 2.260 m2 de superficie, ajardinado, con especies autóctonas seleccionadas en árboles y arbustos, que recién plantados no están en el mejor momento lógicamente, pero irá mejorando con el tiempo" para crear lo que ha calificado como "un lugar de encuentro amable".

Ha añadido que "se han introducido incluso mejoras en espacios de sombra, murales o en sistemas novedosos para el riego o en la iluminación LED de última generación con consumo muy reducido", de las que ha recalcado que "cumplen los criterios de seguridad y están perfectamente homologadas".

"Se han seguido los mayores criterios de calidad", ha insistido el concejal, quien ha concluido reseñando que "el proyecto está en la casa, pero el parque no está recepcionado, como tampoco lo esté el Parque Felipe VI", al encontrarse en los terrenos del soterramiento, "pero a lo que sí se llega es a un convenio una vez terminado, para ponerlo a disposición de los vecinos de la ciudad".

GRUPOS.

En el turno de los grupos, la portavoz de Podemos-IU Amaia Castro ha lamentado "no haber tenido acceso al proyecto y no conocer si se ha recepcionado o no el parque o quién lo mantiene".

Por parte de Vox, su portavoz María Jiménez ha criticado sin embargo a Antoñanzas, por proponer la comparecencia "con temas que ya se han tratado antes", señalando además que "se grabó un video en una visita que hizo diciendo cosas que estaban mal, y cuando se dijo que eso se iba a arreglar, ahora nos trae las farolas", por lo que ha pedido al regionalista que "trabaje más y no se haga tantas fotos".

Para cerrar el debate, por el PSOE Iván Reinares ha apuntado que "en abril de 2023, LIF adjudica proyecto de ejecución de ese parque, hay conversaciones técnicas porque el proyecto tiene que estar validado para poderlo licitar, y estaba entonces validado".

Ya con el nuevo Ejecutivo municipal, la obra "se empieza a ejecutar, pero aquí viene el problema, porque ha habido modificaciones en el proyecto original, que no han sido validadas, de modo que el parque no puede estar recepcionado, y se hace un convenio de cesión de uso al Ayuntamiento". "La pregunta es quién va a asumir ahora lo que hay que hacer para cumplir con la validación", ha concluido.