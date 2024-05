El Ayuntamiento de Logroño ha impuesto en lo que va de año 786 denuncias por incumplir ordenanzas cívicas

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha impuesto en lo que va de año un total de 786 denuncias por incumplir ordenanzas cívicas, la mayor parte de ellas, por ir contra el mandato de las normas municipales de Fomento de la Convivencia Ciudadana, Limpieza, Ruidos y Tenencia y Protección de Animales.

Así lo ha apuntado este viernes el concejal de Administración Pública, Inerior y Participación Ciudadana, Francisco Iglesias, durante la presentación de una campaña que el Consistorio logroñés va a poner en marcha para concienciar y prevenir este tipo de comportamientos, especialmente los fines de semana.

Por eso, el edil ha subrayado que "no queremos que exista en la ciudad de barra libre en cuanto comportamientos que incumplan las diferentes ordenanzas que tenemos en la ciudad, y ese mensaje lo queremos mandar muy claro a la ciudadanía desde aquí".

"No vamos a tolerar comportamientos que perjudiquen la convivencia en la ciudad. También es verdad que es difícil llegar a todos los sitios a la vez, pero en aquellos en los que llegamos se está actuando", ha asegurado Iglesias, quien ha incidido en que "tenemos muy claro también desde el equipo de Gobierno que no podemos perder el equilibrio entre la vida cotidiana de la ciudad y las actividades económicas y de ocio".

Así, el edil ha insistido en que "tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio es el que queremos conseguir". "Aquel ciudadano, aquel visitante que no tenga o no esté dispuesto a colaborar en ese equilibrio, se le aplicará el precio de las sanciones, de la ley, de las ordenanzas que para eso las tenemos, y la policía local velará por su cumplimiento, además de los servicios administrativos", ha añadido.

En cuanto a los datos, Iglesias ha detallado que, a través del Cuerpo de Policía Local, desde el mes de enero hasta el pasado fin de semana, se interpusieron 786 denuncias por violación de las ordenanzas municipales de Fomento de la Convivencia Ciudadana, Limpieza, Ruidos y Tenencia y Protección de Animales.

Por destacar algunas de manera más pormenorizada, 525 fueron por orinar en la vía pública -con sanciones de 300 euros-; 105 por provocar ruido en domicilios y merenderos; 36 por provocar ruidos o vociferar en la vía pública -con 200 euros-; 26 por consumir alcohol en la calle; o 20 por realizar pintadas, entre otras situaciones sancionadas, en las que también ha citado, a otro nivel, la ocupación del espacio público o la tenencia de drogas.

DESPEDIDAS DE SOLTERO.

Y, a preguntas de los medios de comunicación, el concejal se ha referido al caso de las despedidas de soltero, de las que ha dicho que "somos conscientes y puedo decir que todos los fines de semana se producen sanciones a grupos de despedida de soltero".

Así, ha señalado que, en el caso de las sanciones que ha citado, muchas de ellas "cuando se habla de vociferar en la calle, normalmente son de despedidas de soltero". Incluso ha dicho que "en algún caso ha habido alguna sanción por menosprecio a la autoridad o por resistencia a la autoridad, porque a determinadas horas y en determinadas condiciones físicas, pues a veces no se controlan los actos".

Pero, con todo, "nosotros no podemos prohibir, de momento con nuestras ordenanzas no se puede prohibir" este tipo de celebraciones, algo que, "creemos incluso que algo que se prohíbe al final puede generar un efecto rechazo".

"Tenemos que aplicar las armas que tenemos -ha afirmado-, y esas son intervención policial, colaboración ciudadana, colaboración de la hostelería y desde luego campañas como la que ahora ponemos en marcha, que son informativas, pero que al final tienen una consecuencia pecuniaria y una consecuencia sancionadora".

Por lo cual, ha añadido, "creemos que en esta primera fase debemos de trabajar de esa manera, de una manera más didáctica y una vez terminada la didáctica tiene que ser una parte sancionadora y pensamos que se puede conseguir". "Pero si vemos, por lo que sea, que al final no se consigue tendremos que entrar en otras medidas que otras ciudades han tomado como la prohibición expresa de despedidas de soltero", ha avanzado.

Iglesias ha considerado que "Logroño no está, y perdonadme el ejemplo, al nivel de León, que sí que tiene un problema importantísimo en despedidas de soltero, un problema social por el que en esa ciudad se están ya modificando ordenanzas para prohibir despedidas de soltero".

"Nosotros creemos que todavía estamos en esa fase en la que es atajable el problema, pero no descartamos un movimiento determinado. Si pervivieran determinados comportamientos y con las medidas que tenemos a nuestro alcance en este momento no se pudieran controlar, no se descartaría dar un paso más, meditado, dentro de la legalidad vigente para prohibir determinadas formas de ocio que no benefician en nada a la ciudad y la perjudican sobre todo", ha concluido.