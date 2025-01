El Ayuntamiento de Logroño prevé tener para la próxima primavera el borrador de la nueva Ordenanza de Taxis

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, ha avanzado este jueves que el Ayuntamiento de Logroño prevé tener para la próxima primavera un borrador de la nueva Ordenanza de Taxis de la ciudad, que ayudará a "dar un mejor servicio".

Así lo ha dicho el edil en la sesión del pleno del Consistorio de la capital riojana correspondiente al mes de enero, en respuesta a una pregunta realizada por el PSOE "para saber en qué punto del procedimiento se encuentra la anunciada Ordenanza Reguladora de los Taxis de la ciudad de Logroño".

Como ha apuntado en la argumentación de la pregunta la concejala socialista Eva Loza, "es necesaria y urgente una regulación del sector porque se trata de un servicio público, pero que no está desempeñado por funcionarios, sino por trabajadores autónomos".

"Hay que buscar -ha defendido- un equilibrio entre el respeto al trabajo de esos autónomos y la prestación de un buen servicio público". Algo, ha afirmado que, en este momento, "deja mucho que desear, porque no hay taxistas suficientes".

Una situación, a juicio de Loza, que no se van a cubrir con nuevas licencias "porque han sacado 15 y solamente se han demandado siete", debido, ha recalcado, "a los elevados requisitos" para ello.

En su respuesta, Andrés ha comenzado criticando que, en la Legislatura anterior, precisamente el PSOE "no hizo nada, su única contribución fue cambiar la parada de la Fuente de Murrieta a un sitio donde no se ve, donde no hay tránsito y donde la gente pasa miedo si tiene que esperar por la noche".

Por contra, ha dicho que este Ejecutivo local "está trabajando de verdad por mejorar el servicio", con aspectos ya logrados como al menos una nueva parada, precios acordados o la implementación de las nuevas 15 licencias "que ayer mismo se ha firmado la lista, para que se publique y en breve estén ya trabajando".

Mientras, el concejal ha subrayado que se está intentando llegar a una "ordenanza de consenso son el sector", que sustituya a la actual normativa, que, como ha resaltado, "data de 1957", de modo que habrá "en marcha" un borrador de la nueva Ordenanza "para la próxima primavera", con la que "se mejorará el servicio y será más fácil coger un taxi en Logroño".