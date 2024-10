El Ayuntamiento de Logroño trabaja para contar "con un nuevo espacio musical y cultural de primer nivel"

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está trabajando para que la ciudad cuente en el futuro con "un nuevo espacio musical y cultural de primer nivel". Así lo ha adelantado este jueves el alcalde Conrado Escobar, en la sesión plenaria del mes de octubre, que se ha celebrado en el Consistorio.

Escobar lo ha dicho durante una intervención en la que ha solicitado al Grupo Municipal Socialista la retirada de una de las mociones que se habían presentado al pleno, en concreto, en la que el PSOE planteaba "establecer una partida en el próximo presupuesto para acondicionar la trasera del Mundial 82 para acoger eventos festivos", que efectivamente no se ha llegado a abordar.

"Les pido que retiren la moción -ha argumentado el primer edil logroñés- que entiendo bienintencionada, pero que se trata de un proyecto de ciudad que arrancó en la pasada Legislatura y que se está acelerando".

Algo, ha añadido por lo que "se requiere sigilo y consenso a la hora de abordarlo con la debida profundidad", al tiempo que se ha comprometido a informar del asunto "cuando sea más oportuno". "Se trata -ha avanzado sin embargo- de que la ciudad cuente con un nuevo espacio musical y cultural del mayor nivel, contando además para ello con la gestión más idónea".

En respuesta, y accediendo a la retirada de la propuesta, el portavoz del Grupo Socialista Luis Alonso, ha señalado que "las fiestas de San Mateo han tocado fondo, hay que reaccionar porque así no se puede seguir", con la "queja más extendida sobre la falta de una oferta musical de altura". "Tomamos buena nota de las palabras del alcalde", ha finalizado el responsable del PSOE.

"QUEREMOS LOS MEJORES SANMATEOS".

La sesión plenaria de este mes ha tenido varios temas relacionados con las pasadas fiesta mateas. Así, en una pregunta formulada por el PSOE, se cuestionaba al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, "si sigue pensando que han sido los mejores en años", ya que, como ha dicho el socialista Kilian Cruz-Dunne, "choca con el clamor popular en la calle".

"Ha habido falta de rigor en las formas, hay que ser más humildes, y en el fondo, porque ha habido problemas de gestión y organización, con cero supervisión, poco control de los actos y nula resolución de los imprevistos", ha dicho el edil del PSOE, quien, con todo, ha tendido la mano al Gobierno local "en lo constructivo" para las fiestas de próximos años.

En respuesta, Sainz ha hecho referencia a informaciones periodísticas sobre la "buena" opinión sobre las fiestas de hosteleros, restauradores, peñas "y hasta una encuesta popular que los puntúa con un 6,7, cerca del notable".

"Han sido unos Sanmateos masivos y de los mejores en participación -ha insistido el concejal- No lo digo yo o el equipo de Gobierno, lo dicen los implicados y una encuesta popular. Y tenemos ambición, queremos las mejores fiestas de San Mateo del mundo mundial y contaremos para ello con ustedes y con todos".

MOCIONES.

También con los festejos de fondo, se ha rechazado una moción del Partido Riojano en la que se reclamaba destinar un total de 45.000 euros del presupuesto municipal para obras y mantenimiento de colegios públicos de la ciudad.

Una cuantía que, como ha señalado el concejal regionalista Rubén Antoñanzas forma parte de los 100.000 euros destinados a gastos de las fiestas de San Mateo, "pocos días antes de las fiestas y cuyo destino aún desconocemos".

Ha afeado, eso sí, que "han sido insensibles, porque ese dinero lo sacaron de partidas de cultura, educación, juventud, salud o arqueología, partidas muy sensibles" y ha defendido que, con esta propuesta, "puede corregirse un error que es no haber atendido estas necesidades".

"Es escandaloso -ha criticado Rubén Antoñanzas- que se siga inyectando dinero a las fiestas de San Mateo mientras no se da dinero a las múltiples demandas de nuestros colegios públicos, por ejemplo para poner columpios adaptados. Sean sensibles con nuestros colegios públicos".

Por parte de Unidas Podemos-IU, la concejala Amaia Castro ha incidido en la queja de que "la partida detraida de los colegios públicos ha ido para, cómo no, a Festejos, a 15 días de las fiestas y sin importar las consecuencias para los colegios públicos que se quedan, por ejemplo, sin aseos", al tiempo que ha echado en cara al Gobierno local "las mentiras sobre sus promesas respect a San Mateo".

Desde Vox, la edil Patricia González Lacarra ha calificado esta moción como "una manipulación demagogica para dar a entender que se gasta en 'circo' y no en escuelas", a lo que ha añadido que "además es que técnicamente es imposible llevarla a cabo". "Pero no le importa el resultado de la moción -ha afeado a Antoñanzas-, sino dar su rueda de prensa del mes y decirlo en cada pleno". Algo que ha ratificado en su turno la portavoz del Grupo, María Jiménez.

Por parte del PSOE ha intervenido su concejala Beatriz Nalda, quien ha criticado que "se han detraido 45.000 euros de la educación de nuestros críos y crías, cuando hay muchas demandas de los centros". Unos colegios públicos, ha asegurado, que "durante muchos años han estado abandonados", para finalizar afirmando que "la partida para educación ebe ser intocable, y menos para algo como festejos".

El concejal de Hacienda, Francisco Iglesias, ha tachado la moción de "populista no, lo siguente, además de que en sus dos primeros puntos no es factible", mientras ha defendido que las reparaciones menores de mantenimiento no se han dejado de hacer.

"Tiene una cruzada contra los Sanmateos de este año", ha dicho a Antoñanzas, con quien ha tenido un pequeño choque al advertirle que "tenga cuidado cuanto habla de 'desvío' de dinero, porque eso puede ser un delito penal". Y a Nalda, le ha afeado que "cuatro años fue concejala de Educación, pudo solventar los problemas y no lo hizo".

MOCION VOX

Por otro lado, ha salido adelante una moción de Vox para abordar la inclusión de las personas con discapacidad en los actos de las fiestas de San Mateo. Una propuesta que ha contado con el 'sí' de PR+, Unidas Podemos-IU, Vox y PSOE y la abstención del Partido Popular.

En defensa de la moción, la portavoz de Vox María Jiménez ha señalado que, en las últimas fiestas, se han dado casos de personas con discapacidad que no han podido disfrutar en condiciones de algunos espectáculos, o ha recordado la fallida iniciativa del acceso gratis a atracciones de la feria.

Y pese a reconocer que "hay medidas", ha afirmado que "no son suficientes", por lo que, en su propuesta, ha reclamado rutas de acceso a los espectáculos, zonas reservadas específicas para personas con discapacidad con buena visibilidad, traducción simultánea a lengua de signos, urinarios adaptados o adaptar el progama al sistema de lectura fácil.

Una moción en la que se ha introducido una enmienda del PR+ con medidas como una pulsera para la iniciativa del acceso a la feria. Sin embargo, se ha rechazado otra del PP ampliando la propuesta inicial, ya que, como ha argumentado la edil de Festejos Laura Lázaro "son temas que ya se están realizando y en los que vamos a seguir trabajando", por lo que ha considerado "es una moción de oportunismo político".