Bermejo (Cs) critica que "Hermoso de Mendoza ha tirado de filosofía" en "un discurso vacío" en el Debate de la Ciudad

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Marisa Bermejo, ha asegurado este jueves que el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza "ha tirado de mucha filosofía y de muy poca política práctica" en su intervención en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Bermejo ha sido hoy la encargada de ofrecer la primera reacción de los 'naranja' a las palabras del alcalde, ya que tanto el portavoz del Grupo, Ignacio Tricio, como la edil Rocío Fernández se encuentran en este momento confinados, tras haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo en coronavirus, aunque los dos concejales han resultado negativos en sus pruebas.

De acuerdo con su valoración, Bermejo, junto a su compañero Juan José Garijo, ha afirmado que la intervención de Pablo Hermoso de Mendozz, "más que un debate, ha sido una ponencia, ha sido una continuidad de su discurso de investidura". "El alcalde ha dedicado dos horas a enumerar los servicios que presta el Ayuntamiento de Logroño y no al estado de la ciudad", ha señalado.

Para la concejala 'naranja', "hemos echado de menos hablar de atracción de empresas e inversión, de políticas de empleo, de comercio y hemos echado de más el tiempo dedicado a hablar de su proyecto estrella de 'Calles Abiertas' criminalizando al coche".

"Ha defendido su ponencia, pero no nos ha sorprendido porque no se ha salido del guion que esperábamos. Ha sido un discurso vacío y con poco proyecto de futuro. No nos ha sorprendido para nada", ha resaltado Bermejo, quien ha avanzado que su compañero Ignacio Tricio sí que defenderá mañana la postura del Grupo de forma telemática.