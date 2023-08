“Bimilenaria Cultural” Continúa En Agosto Con Humor, Música, Teatro Y Gastronomía

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana comienza la programación de 'Bimilenaria cultural' del mes de agosto. Este sábado, 5 de agosto, habrá nueva ruta musical con el grupo Swing Day por los patios de la Casa de los Curas, la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo' y del Museo de la Romanización. El paseo comenzará a las 20 horas.

Tres bares de la ciudad se han sumado a 'Bimilenaria cultural' y este sábado ofrecerán un pincho y vino por dos euros hasta agotar existencias. Los establecimientos hosteleros participantes son Gastrobar Capi, el restaurante La Comedia y el bar The Swing.

El programa de actividades continúa el domingo, 6 de agosto, con música y teatro infantil. A las 13 horas vermú musical tributo a The Beatles en la calle Paletillas con el grupo The Nowhere y a las 20 horas los más pequeños tendrán una cita teatral. En el hall del paseo del Mercadal se representará la obra 'El Cuentagotas'.

