Bodegas Vivanco, reconocida entre los 50 mejores viñedos y bodegas del mundo por cuarta ocasión

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Vivanco se posiciona dentro del top 50 de los mejores viñedos del mundo 2024 ocupando el puesto nº 31 en un listado en el que comparte con otras siete bodegas españolas.

Es la cuarta vez que la bodega de Briones se incluye en este ranking que ha sido dado a conocer a través del certamen World's Best Vineyards donde se hizo público anoche el listado de los 50 mejores viñedos y bodegas del mundo en 2024 en una ceremonia que tuvo lugar en el sur de Inglaterra.

Entre los proyectos reconocidos se encuentran los mejores destinos enoturísticos del mundo, los cuales han sido nominados por más de 500 expertos en vino y viajes de todo el mundo, elaborando una prestigiosa lista que abarca los cinco continentes.

La lista de 2024 incluye veintiocho viñedos de Europa, doce de Sudamérica, tres de Norteamérica, tres de Asia, dos de África y dos de Australasia.

Vivanco cuenta con una amplia lista de reconocimientos nacionales e internacionales que le posicionan como un referente del sector vinícola y enoturístico internacional.

20 AÑOS DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.

Desde su origen en 2004, Vivanco ha recibido numerosos reconocimientos que acreditan el trabajo desarrollado en la Fundación Vivanco en su labor de investigación y difusión de la Cultura del Vino.

La Fundación Vivanco atesora premios como:

2023 - "Best Of Special Achievement Award" otorgado en los Global Best Of Wine Tourism por La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC).

2017 - Premio Nacional de Gastronomía, en la Categoría Especial para la Familia y Fundación Vivanco.

Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) al yacimiento arqueológico de San Bartolomé de La Noguera, en el municipio de Tudelilla (Rioja Oriental, por ser considerado "zona arqueológica de excepcional valor dentro del Patrimonio Cultural de La Rioja".

2014 - Medalla Villa de Tudelilla por su trabajo arqueológico.

2011 - I Premio Rioja Capital 2011 a la Fundación Dinastía Vivanco entregado por el consejero de agricultura del gobierno de la rioja. Mes de marzo de 2011. Logroño.

2008 - En la edición Best in the World de los premios Gourmand World Cookbook el libro editado por la Fundación Dinastía Vivanco "El estornino Saturnino en la tierra del vino resulta: Ganador en la categoría "Mejor ilustración y fotografía del mundo en libros.

2007 - Premios Ulises organizado por la OMT (Organización Mundial del Turismo) en la categoría de Fundaciones, premio Especial del Jurado a la Innovación en Organizaciones no Gubernamentales al Programa La Cultura del Vino de la Fundación Dinastía Vivanco. Madrid.

2005 - Cepa de Oro a la Familia Vivanco. Entregada en VINOMAQ por su iniciativa para favorecer la investigación vitivinícola y difusión de la Cultura del Vino con la creación de la Fundación Dinastía Vivanco.

Así mismo, el Museo de la cultura del vino cuenta con numerosos reconocimientos como:

2017 - Premio International Wine Challenge como Mejor Experiencia Enoturística 2017.

2013 - Premio The Best of Wine Tourism Internacional otorgado por la red mundial The Great Wine Capitals Network en la categoría de Arte y Cultura de España por Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco. Napa Valley.

2010 - Premio Best off, fase Rioja Bilbao, al Museo de la Cultura del Vino Vivanco por sus exposiciones temporales durante 9 años, Laguardia, 2013.

2009 - Premio "Bastón de Plata" máxima distinción de la ONCE en La Rioja al Museo de la Cultura del Vino - Dinastía Vivanco. Entregado en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño. Noviembre de 2009.

2009 - Reconocimiento de la ONCE al Museo de la Cultura del Vino - Dinastía Vivanco por haber adaptado sus instalaciones y los contenidos que ofrece incluyendo carteles y planos en relieve. Entrega el Premio la Directora de la Obra Social. Septiembre 2009.

2007 - La revista enológica "Vinos de España" ha galardonado al Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco con el premio Fomento al Turismo Enológico.

2007 - Finalista en el premio "Museo Europeo del Año 2007". Premio impulsado por el European Museum Forum y el Consejo de Europa. Final en Alicante, mayo 2007.

2007 - Premio Best of Wine Tourism, otorgado por la red mundial "Great Wine Capitals" en la categoría Parques Jardines y Paisajes de España por el "Jardín de Baco".

2007 - Premio Excelencia. categoría "Excelencia a la Institución" que ha convertido el Museo de la Cultura del Vino de Briones en una auténtica referencia internacional, otorgado por Diario La Rioja. Logroño 2007.

2005 - Trofeo en el Festival de Enovideo celebrado en París en septiembre de 2005 al audiovisual de la Tonelería, entregado en el Senado de Francia. El audiovisual se puedes ver en la segunda sala de nuestro Museo de la Cultura del Vino.

2005 - Premio The Best of Wine Tourism otorgado por la red mundial The Great Wine Capitals Network en la categoría de Arte y Cultura en la fase internacional por "Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco" entregado en Melbourne por el Ministro de Turismo.

2005 - Premio The Best of Wine Tourism otorgado por la red mundial The Great Wine Capitals Network en la categoría de Arte y Cultura de España por Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco. Pamplona.