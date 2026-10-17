Brieva recibe a Cabezarrubias del Puerto y Alamillo para reforzar los vínculos históricos de la trashumancia

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LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Brieva de Cameros recibe este fin de semana a vecinos y representantes municipales de Cabezarrubias del Puerto y Alamillo, dos localidades de Ciudad Real vinculadas a la historia trashumante del municipio riojano.

La visita permitirá fortalecer las relaciones entre los tres pueblos y avanzar hacia un hermanamiento que reconozca su patrimonio y su historia compartida.

El encuentro tiene como eje la trashumancia y los vínculos que generaciones de pastores y ganaderos han construido entre el Alto Najerilla y el Valle de Alcudia.

Una relación que, además del desplazamiento del ganado, ha unido a familias y pueblos mediante experiencias, conocimientos y costumbres que siguen formando parte de su identidad.

El alcalde de Brieva de Cameros, Daniel Carrillo Muñoz, destaca el significado de esta visita, afirmando que "para Brieva es una alegría recibir a vecinos de pueblos con los que compartimos una parte tan importante de nuestra historia".

"Nuestros pastores unieron estos territorios y ahora queremos que ese vínculo siga creciendo, con nuevos encuentros y proyectos compartidos", añade el primer edil de la localidad.

La llegada está prevista para este sábado, alrededor de las 12 horas. Tras la recepción institucional en el Ayuntamiento, los visitantes participarán en una visita guiada para conocer Brieva y su patrimonio.

A las 15 horas se celebrará una comida de hermandad en la Escuela de Pastores, concebida como un espacio de convivencia entre los vecinos de los tres municipios.

Por la tarde tendrá lugar un acto de encuentro y hermanamiento en el Rancho del Esquileo, uno de los espacios más representativos de la tradición pastoril de Brieva.

El Ayuntamiento quiere que esta visita sirva también para reconocer a quienes han mantenido viva la actividad ganadera y transmitir a las nuevas generaciones el valor de este legado.

"La trashumancia forma parte de lo que somos. Cuidar su memoria supone reconocer el trabajo de nuestros mayores y apoyar a quienes hoy siguen dando vida a nuestros pueblos", finaliza Carrillo.