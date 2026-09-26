El Bus Joven del IRJ retoma su actividad este sábado con motivo de las fiestas patronales de Arnedo

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha una nueva edición del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad. Un servicio que ofrece como novedad un descuento del 20 % en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente, para acudir a las fiestas patronales de Arnedo que se celebran este fin de semana se lanzarán cuatro servicios de autobús:

El primer recorrido partirá este sábado, 26 de septiembre, de Logroño a las 23,00 horas, parando en Ausejo-El Villar de Arnedo-Pradejón-Tudelilla y Arnedo; a las 6,55 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El segundo recorrido partirá a las 23,00 horas desde Aguilar de Río Alhama, parando en Cervera del Rio Alhama-Rincón de Olivedo-Igea-Cornago-Grávalos y Arnedo; a las 6,50 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido partirá a las 23,00 horas desde Alfaro, con paradas en Rincón de Soto-Aldeanueva de Ebro-Autol-Quel y Arnedo; a las 7,00 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El cuarto recorrido partirá a las 22,00 horas desde Calahorra; a las 6,00 horas se hará el servicio directo de vuelta realizando las mismas paradas.