Calahorra entrega 1.000 vasos de plástico a locales de ocio para concienciar sobre eliminación violencia mujer

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Para sensibilizar y concienciar sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de Calahorra ha repartido 1.000 vasos grandes de plástico reutilizables a los cinco locales de ocio nocturno de la ciudad para que, desde este fin de semana, sirvan las consumiciones en estos vasos.

Los vasos llevan impresos los siguientes mensajes: 'Si no te responde, es no'; 'Si se aparta, es no'; 'Si dice sí y luego dice no, es no'; y 'Si ves una injusticia, actúa'.

También aparece impreso el número teléfono de atención a las víctimas de malos tratos por violencia de género, 061.

Cada establecimiento dispone de 200 vasos. A partir de hoy viernes los establecimientos hosteleros de ocio nocturno CUE, Viñas, Teorema, Menta y Kilkeny servirán las bebidas en estos vasos.

El Ayuntamiento de Calahorra ha adquirido otros 1.400 vasos que se repartirán en el primer Festival Nacional de Charangas, que se celebrará el 13 de abril en Calahorra.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Calahorra está financiada por el Ministerio de Igualdad dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género.