Calahorra programa para el próximo sábado 24 una nueva cita de microteatro con el grupo Tagaste

Nueva cita con el microteatro el próximo 24 de octubre en el Centro cultural 'Deán Palacios' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, junto al grupo de teatro calagurritano Tagaste, ha organizado una nueva edición de microteatro para este otoño, tras el éxito de la primera edición.

La cita será el sábado 24 de octubre en el Centro cultural 'Deán Palacios' con tres pases programados a las 18, 19 y 20 horas.

El programa, bajo el título 'El plan perfecto', incluye la representación de tres obras de teatro en formato breve y cercano al público, un pincho y una copa vino.

Toda una experiencia cultural para disfrutar de una forma diferente del teatro, combinando las artes escénicas con la gastronomía.

Javier Gutiérrez dirige estas obras de microteatro: '¿Es tu primera vez?', interpretada por Beatriz Moreno y Carmen García; '¿Por qué?' con Sergio Gutiérrez y Beatriz Gutiérrez; y Gari Madorrán representará '¿Y tú también mamá? Todos componentes del grupo Tagaste de Calahorra.

Las entradas tienen un coste de 6 euros y ya pueden adquirirse a través del código QR que aparece en el cartel del microteatro.

Además, se reserva un porcentaje de localidades para su venta directa el mismo día 24 de octubre a partir de las 17,30 horas en el Centro cultural 'Deán Palacios'.