Cambia Logroño plantea que el Gobierno local designe el espacio de terrazas con "normativa muy básica pero muy clara"

Publicado 10/07/2018 13:07:44 CET

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, José Manuel Zúñiga, ha planteado este martes que sea el Gobierno municipal "con una normativa muy básica pero muy clara" el que designe "en cada calle o plaza el espacio disponible para ser ocupado por terrazas" de establecimientos hosteleros.

Así lo ha afirmado el edil en una rueda de prensa en la que ha analizado la última reunión para la elaboración de un borrador para la Ordenanza municipal de Terrazs, celebrada ayer lunes, y en la que Zúñiga ha afeado especialmente que, una vez excusada por motivos personales la asistencia del concejal de Desarrollo Urbano Pedro Sáez Rojo, "no acudiera ningún miembro del equipo de Gobierno".

Ha detallado que "el pasado día 2 de julio recibimos un correo donde se nos convocaba a los Grupos Municipales, junto a los interlocutores que habían participado en la elaboración del borrador de la Ordenanza de Terrazas a una reunión este lunes 9 de julio a las 12,30 horas en la sala del espejo del Ayuntamiento de Logroño".

Así, además de los cinco Grupos del Consistorio, se había convocado a este encuentro a representantes de Logroño sin ruido, Rioja sin barreras, CERMI, Colegio Oficial de Arquitectos, Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, Federación de Empresas, sector hostelería, Federación de empresas sector comercio, Cámara de Comercio, Arbacares, Hostelería unida de Logroño".

A media mañana, ha seguido relatando, "se nos comunicó a los Grupos Municipales que debido a unos problemas personales, el concejal de Gobierno, Pedro Manuel Sáez Rojo, se encontraba fuera de Logroño e iba a intentar acudir a la reunión en cuanto pudiese, calculaban que sobre las 13,30 horas se podría incorporar a la reunión".

"Pues bien, la sorpresa es que, cuando llegamos a la reunión la casi totalidad de las convocadas, exceptuando el Partido Riojano (que como viene siendo habitual no acude a las reuniones pero luego se atreve a criticar el resultado de las mismas), tampoco había nadie de la Junta de Gobierno del Partido Popular", ha lamentado Zúñiga.

En este sentido, ha considerado que "entendemos la ausencia de Pedro Manuel Sáez Rojo, como no puede ser de otra forma, debido a sus asuntos personales, tanto si se hubiese puesto enfermo, hubiese tenido un percance o cualquier otro motivo que justificara su ausencia, pero lo que no podemos entender de ninguna forma es que nadie, ninguno de los concejales del Partido Popular, partido que gobierna en este Ayuntamiento, estuviese presente en la reunión".

Para el concejal de Cambia, en este encuentro "dejaron la papeleta a dos funcionarios, que bastante hicieron en la reunión, aguantando las críticas y cuestiones que en la mayoría de los casos no tenían que ver con cuestiones técnicas sino políticas, pero para eso hacía falta que hubiese un representante del partido de Gobierno al menos para dar la cara".

En sus palabras, "desde Cambia Logroño sabemos que no es nada fácil conjugar los intereses de los hosteleros, de los vecinos, de los comerciantes, de las personas con una movilidad reducida, del derecho al disfrute del espacio público que es de todas y no de unas pocas".

En este sentido, ha recordado que "el espacio público es público, de todas, y que conceder un permiso para instalar una terraza no debe interferir a otros derechos como son los de libre circulación, el derecho al descanso, el derecho a los vecinos de sentarse en un espacio público sin tener que consumir en un local privado o el derecho del comercio de al lado a que no tapen su escaparate".

Zúñiga ha reflexionado que "seguramente a raíz de la entrada en vigor de la ley Antitabaco, en la que se prohibía fumar en el interior de los establecimientos hosteleros, ha habido una proliferación de terrazas que no se ha podido o no se ha sabido contener desde un primer momento, por eso, y llegados a este punto".

Por eso, ha apuntado que "pensamos que la mejor solución para abordar este problema es que el propio Ayuntamiento, con una normativa muy básica pero muy clara, sea el que designe en cada calle o plaza el espacio disponible para ser ocupado por terrazas".

Todo ello, "teniendo en cuenta tanto el espacio para la circulación de los peatones como el respeto a los establecimientos colindantes con los de hostelería, así como que las terrazas no se puedan poner al lado de una plaza de estacionamiento para personas de movilidad reducida como sí ocurre en el momento actual".

"Entendemos y compartimos la preocupación de los establecimientos hosteleros por un tema que ha sido generado por falta de planificación anterior. Su negocio en realidad es el que está dentro, la terraza es algo que pueden tener o no, dependiendo de unas circunstancias, pero el mismo derecho a usar ese espacio público puede tenerlo el comercio de ropa, el de libros o el de flores, siempre y cuando pague las tasas que están establecidas para el uso del suelo público", ha añadido.

Igualmente, se ha preguntado el concejal de Cambia Logroño "si el auténtico problema de las terrazas de la ciudad no tendrá que ver con la falta de vigilancia y de actuaciones por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento".

Algo parecido, ha reflexionado, "a lo que ocurre con la doble fila, que se va dejando hacer y al final se considera casi un derecho al aparcamiento en doble fila como a extender la terraza y alargar el horario, aunque me sancionen en alguna ocasión, ya que si llegan a hacerlo, me compensa lo que me he ahorrado en parking o lo que he ganado con las consumiciones durante los días que nadie ha dicho nada".

"Desde Cambia Logroño seguiremos trabajando para conseguir una Ordenanza de Uso del Dominio Público en el que este contempladas la Instalación de terrazas vinculadas a comercios de hostelería y restauración y que a su vez sean respetuosas con otros comercios, así como con la movilidad, el derecho al descanso y el uso del Dominio Público de toda la ciudadanía", ha concluido José Manuel Zúñiga.