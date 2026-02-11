Capellán anuncia la construcción de cien viviendas de protección en Logroño en su mayoría en Avenida de Burgos

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, en el pleno del Parlamento- GOBIERNO DE LA RIOJA

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja la construcción de alrededor cien viviendas de protección oficial (VPO) en Logroño, en su mayoría en la zona de Avenida de Burgos de Logroño.

Capellán ha respondido, en la mañana de hoy, a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha querido saber qué va a hacer el Gobierno regional para evitar la escalada desorbitada del precio del alquiler.

El presidente ha considerado que las políticas de vivienda deben sustentarse en tres pilares. En primer lugar, poner a disposición de los ciudadanos viviendas para que el mercado no se tensione (esto es, que el número de personas que quieren acceder a una vivienda no supere las cien).

En segundo lugar, dar seguridad jurídica; y por último, reorganización territorial, esto es, quitar de las capitales y las grandes ciudades para llevar al resto del territorio.

En este marco, ha anunciado que el Gobierno de La Rioja ya estudia, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, la permuta de parcelas para construir en torno a un centenar de viviendas de protección, en su mayoría ubicadas en la zona de Avenida de Burgos y que serán promovidas por el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI).

"El IRVI revive como ha revivido el aeropuerto, los pueblos de La Rioja reviven con el Plan Revive y este Gobierno, por primera vez, está haciendo políticas para que todo el mundo tenga vivienda de alquiler accesible y titular pública", ha dicho el presidente.

Con respecto a la seguridad jurídica, otro de los pilares señalados por el presidente, ha considerado que "nadie quiere poner el cascabel al gato". Y es que se ha preguntado "por qué el propietario se va a otras fórmulas como alquiler turístico".

Capellán también ha señalado que el equilibrio se alcanza cuando hay en torno a quince personas que quieren alquilar una vivienda. "La Rioja se sitúa en la tabla de las más bajas de España, con diecinueve personas por vivienda. Esa es la situación real de los datos", ha señalado.

Al tiempo ha rechazado que intervenir en el mercado sea la solución, de hecho, lo ha visto como un "fracaso absoluto" y, para ello, ha puesto de ejemplo la provincia de Barcelona, donde "fruto de esa presión 11.500 viviendas han sido retiradas de la posibilidad de alquiler público".

La intervención de Capellán ha comenzado de manera tensa después de que la diputada de IU le reprochara falta de compresión lectora al tener costumbre, ha dicho, de no responder a lo que se le pregunta, a lo que Capellán le ha respondido que otras profesoras menos sesgadas que ella no lo habían considerado.

Moreno, en su intervención previa a la respuesta de Capellán, le ha recordado que en el último año el alquiler ha subido en torno a un diez por ciento. Esto, ha dicho, "tiene consecuencias muy duras sobre la vida de la gente".

"Personas jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte insostenible de su salario para el alquiler, personas que se ven obligadas a abandonar su barrio, su pueblo o su proyecto de vida", ha relatado.

También ha visto que "seguimos teniendo un número totalmente desproporcionado de viviendas de alquiler vacacional; porque, además, trescientas de ellas en Logroño, son ilegales".

MINUTO DE SILENCIO

El pleno de hoy ha comenzado con un minuto de silencio "en memoria de las víctimas que han perdido la vida en los trágicos accidentes ferroviarios", ha dicho la presidenta, Marta Fernández; así como en memoria de Manuel Fernández Ilarraza, presidente del Parlamento entre junio de 1987 y junio de 1988.