Capellán elogia la capacidad de las empresas riojanas de base tecnológica y sus desarrollos innovadores

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha elogiado "la capacidad de las empresas riojanas de base tecnológica, sus aplicaciones innovadoras y sus capacidades para potenciar el emprendimiento". El último informe de COTEC ya revela la rapidez y la intensidad con la que la digitalización ha avanzado en esta Comunidad en la última década, ha recordado.

"La Rioja va a sorprender mucho en los próximos años por la capacidad que tenemos para potenciar el emprendimiento especializado en empresas de base tecnológica y por aplicarlas en desarrollos innovadores en sectores económicos claves, como el agroalimentario, el vitivinícola o las industrias del español", ha apuntado.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha realizado estas declaraciones hoy, 19 de abril, en Madrid, durante su intervención en la jornada de clausura del foro 'Wake Up, Spain 2024! Las grandes oportunidades de España en una Europa en cambio', organizado por El Español.

En el marco de este evento y durante su conversación con el presidente de la aceleradora Innsomnia y de Inndux Digital Group, Rafa Navarro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado que "junto con la preservación y apoyo a estos sectores maduros y consolidados, hay que apostar por esa nueva economía de las empresas de base tecnológica que son las que atesoran ahora mismo mayor capacidad de crecer y generar empleo".

La Rioja posee una valiosa experiencia en el emprendimiento en este ámbito y por ello coordina un proyecto financiado con fondos europeos, un fondo RETECH, de redes territoriales de colaboración, que tiene que ver con el emprendimiento digital, con la creación de empresas de base tecnológica, acompañarlas e impulsarlas en todas sus fases: pre-aceleración, aceleración, consolidación y escalada.

"Vamos a aprovechar ese proyecto, Tech Fab Lab, que coordinamos con seis comunidades, con más de 40 millones de euros de presupuesto. Junto a otro proyecto de Gemelos Digitales, también financiado con fondos europeos, va a ser un proyecto de referencia especializado en el emprendimiento de base tecnológica", ha señalado.

Un desarrollo que ha ligado también a la agregación de centros tecnológicos y a la superespecialización, que permiten a las empresas de un territorio pequeño en dimensión adquirir masa crítica y ser competitivos. Todo ello siempre desempeñando un papel proactivo desde el Gobierno para facilitar la colaboración entre el tejido productivo de La Rioja, la Universidad y los Centros de Investigación.

Reducir brecha entre Universidad y empresa Durante su intervención, Gonzalo Capellán ha reivindicado la Formación Profesional como educación superior y ha elogiado su capacidad para evolucionar en los últimos años, transformarse y ser capaz de ofrecer una "empleabilidad del 80% en ciclos superiores", dando una respuesta eficaz desde la formación a las exigencias del mercado laboral. A este respecto, ha lamentado la que la Universidad adolece de "falta de flexibilidad" ante la necesidad de "adaptar su formación a unas necesidades empresariales que crecen a un ritmo vertiginoso", la misma celeridad a la que cambia el mundo actual y las competencias demandadas a las personas. Sobre este particular, ha insistido en la necesidad de "explotar todo su potencial, todo el conocimiento que genera" para reducir la brecha entre empresa y universidad, "que produce más del 60% de la ciencia del país, pero que no se traduce en una óptima transferencia a la sociedad y al tejido productivo". En este sentido, ha abogado por tomar como referente el modelo anglosajón, en el que las universidades orientan más su labor a las necesidades del sector empresarial o atraen a las empresas a invertir en las ideas de negocio y proyectos que surgen del talento de nuestros jóvenes. En ese proceso, Capellán ha emplazado a las administraciones públicas a implicarse en la tarea de acercar ambos mundos de manera más efectiva y productiva.

En cuanto a la digitalización y la irrupción de la IA, ha señalado que "no hay actividad en ningún sector capaz de crecer sin el input de las tecnologías para ofrecer soluciones y respuestas a los nuevos retos, crecer y ser competitivas". Así ha recordado que en un sector donde La Rioja es referencia internacional, como es el del vino, ya se están desarrollando múltiples proyectos tanto en el ámbito privado, como público y colaborativo entre ambos, con una plena incorporación de tecnologías disruptivas como la IA o el análisis, gestión y desarrollos asociados al big data, con iniciativas en marcha por el Gobierno donde confluyen empresas punteras e innovadoras de La Rioja como Altavitis Technologies, Graphenus o JIG.

Nómadas digitales en el medio rural Otro de los aspectos abordados en la conversación ha sido el futuro del medio rural, en el caso de nuestra Comunidad íntimamente conectado a un sector agroalimentario que crea riqueza y fija población. En un contexto global en el que se deslocalizan las personas, los denominados nómadas digitales, no solo las empresas, Capellán ha recordado que no sólo son necesarios buenos servicios básicos, infraestructuras o, por supuesto, conectividad en los pequeños municipios, sino también que exista disponibilidad de vivienda. Por ello "trabajamos actualmente en un desafío que es ayudar a que nuestro medio rural y sus pueblos sean más atractivos y la vivienda es un aspecto clave para que jóvenes profesionales cuyo trabajo les permita trabajar a distancia no encuentren en la disponibilidad de alojamiento un factor limitante. Por eso se va a poner en marcha en breve el programa Revive que ofrece un incentivo económico no sólo a la adquisición de vivienda, sino también a la rehabilitación del patrimonio habitacional de muchos pequeños municipios donde no existe disponibilidad de vivienda nueva o suelo para su desarrollo".