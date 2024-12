Capellán muestra su confianza en que La Rioja esté comunicada con Madrid en tres horas el primer semestre del 2025

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha mostrado hoy su confianza en que La Rioja esté comunicada por tren con Madrid en tres horas el primer semestre del próximo año 2025.

Capellán, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Héctor Alacid en el pleno del Parlamento de La Rioja, ha recordado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometió, en la reunión con Capellán el pasado 31 de mayo, a rebajar la conexión de La Rioja con Madrid una vez que se contase con el nuevo material rodante.

Para Alacid "el balance es muy claro: el PP no ha conseguido nada de la reunión con el ministro". En opinión del diputado de Vox, "nadie se cree que en el año 2025 Renfe unirá a La Rioja con Madrid, por tren, en tres horas". "O usted no sabe nada o le han tomado el pelo", ha dicho.

Capellán ha explicado que el compromiso del ministro, supeditado a la llegada del nuevo material rodante, llevaba al primer semestre del 2025. "Hemos llegado a un acuerdo", ha reiterado recordando que las competencias son del Gobierno central y achacando a los diputados de Vox estar "en los mundos de Yupi". El ministro, ha aseverado, "ha dicho públicamente que un tren irá a La Rioja".

Alacid ha acusado de que "termina este 2024 y, en materia de transportes, es un año perdido", ya que, siguiendo la máxima de que "todo lo que no mejora empeora, a día de hoy estamos peor que en el 2023 con los socialistas".

Para Capellán, "no se puede decir que este gobierno no haya llegado a un acuerdo" y "hasta que no llegue el tiempo cumplido de esa promesa el Gobierno confía".

AHORRO FISCAL

En la sesión de hoy, también dentro de las preguntas al presidente del Gobierno riojano, la portavoz 'popular', Cristina Maiso, se ha referido a que el Gobierno del PP ha garantizado un ahorro fiscal de 131 millones de euros a todos los riojanos.

Tras ver la política económica como un "compromiso de futuro" ha pedido a Capellán un balance y éste ha reiterado su creencia en "un modelo que inyecta en los contribuyentes y empresas parte del esfuerzo".

Ha apelado a los 187.000 riojanos a que "vayan a los hechos", cuando vean, en abril, que hay, dentro del IRPF, "una nueva ayuda a su renta", que supondrá que, una persona de mediana edad, con una renta de 30.000 euros, ahorrar 205; y a un matrimonio con hijos, y una renta de 40.000, deducir has 428 euros.