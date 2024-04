Capellán pide al PSOE "asumir" que los riojanos "ya están convencidos" de su falta de conformidad con su gestión

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha clamado hoy a los diputados socialistas que tendrán que "asumir" que los riojanos "ya están convencidos" de su falta de conformidad con la gestión que hizo el Partido Socialista con el Gobierno de Concha Andreu.

Capellán ha querido cerrar un largo pleno del Parlamento de La Rioja para responder a las declaraciones realizadas por los diputados en el debate de la comisión de estudio sobre el sector vitivinícola que pedía el Partido Socialista y que se ha rechazado con los votos del Partido Popular.

A la socialista Sara Orradre le ha dicho que no hace falta convencer a los riojanos de lo malo que fue el anterior gobierno, porque el 28 de mayo "todos los riojanos decidieron un cambio de gobierno y sancionaron en las urnas que estaban profundamente disconformes con la forma de gobernar de los socialistas".

"Tendrán que asumirlo poco a poco, los riojanos ya estaban convencidos", ha aseverado.

Tampoco ha entendido que no se comprenda, desde las filas socialistas, la "importancia" de las glosas emilianenses e incluso "ridiculice" la petición de Capellán.

"Está claro que ustedes no entienden los proyectos de región", ha dicho añadiendo que el Gobierno de Andreu fue el único que no los reclamó.

Para Capellán, "subirse a este estrado y decir cosas sin sentido es fácil" y, por eso, en la oposición "usan palabras como la eficacia", cuando el significado de esta palabra es "cumplir un objetivo en un tiempo dado" y el programa del PP tiene "un tiempo, cuatro años".

"Ustedes han legislado mucho y no han ejecutado, una gestión pésima", ha espetado rechazando hacer "afirmaciones tan rotundas" y señalando la diferencia entre legislación vacía y útil y eficaz.

A este último respecto se ha referido a la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; y cómo en la campaña del IRPF del 2023 se van a poder desgravar las hipotecas y la práctica deportiva.

Ha finalizado con unas palabras dirigidas al diputado de Vox Hector Alacid, al que ha explicado que "la medida de la destilación estaba en el programa" electoral del PP.

Por otro lado, ha reflexionado sobre que "la cosecha en verde es una intervención en el mercado, pero hay que proteger al viticultor". Así, les da una "seguridad" de que van a tener una "rentabilidad aunque ninguna bodega les haga un contrato".

De este modo, cuando le vayan a ofrecer 0,45 euros "tienen esa tranquilidad" de que desde el Gobierno riojano se ha "intervenido en el mercado" y "no van a tirar los precios" las bodegas.

"Hemos escuchado a los agriculores, ellos no quieren ayudas, no quieren cosecha en verde, lo que quieren es cultivar las uvas", ha finalizado casi once horas después de haber comenzado el pleno (con un descanso de una hora).