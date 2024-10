Capellán visita Proyecto Hombre y traslada un mensaje de "cercanía y esperanza" a los riojanos

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha agradecido la labor de las entidades del tercer sector y de los voluntarios que hacen de La Rioja "una región solidaria. En este sentido, el trabajo conjunto de las entidades, de profesionales y voluntarios, en coordinación con los servicios de la Administración en ámbitos como los servicios sociales o la salud, nos permite estar cerca de quienes tienen problemas y de sus familias y transmitir un mensaje de esperanza, de que hay vida. Sabemos que un porcentaje muy alto de las personas ayudadas a través de entidades como Proyecto Hombre recuperan sus vidas, su entorno, y pueden volver a la sociedad".

"Todos juntos y coordinadamente somos capaces de dar respuesta y eso es lo que tiene que hacer una región como La Rioja, solidaria, cercana, en la que el mensaje es ese: estamos cerca y, sobre todo, hay esperanza. Con una sola persona que sea capaz de reconducir su vida, de recuperar su entorno y de reintegrarse plenamente y seguir aportando a la sociedad, ya merecerán la pena los esfuerzos", ha añadido.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha realizado estas afirmaciones este viernes durante una visita al centro residencial de la asociación Proyecto Hombre, en la que, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y responsables de la entidad, entre ellos su director, David García, ha mantenido un encuentro con usuarios del programa residencial de Comunidad Terapéutica, tras conocer las instalaciones del centro y los programas que se desarrollan.

PREVENCIÓN ESCOLAR DE CALIDAD DESDE MUY PEQUEÑOS

Por su parte, el director de Proyecto Hombre, David García, ha agradecido la visita y "la intención clara que percibo por parte del Gobierno de luchar contra las adiciones y de aportar recursos también para ellos. Hay una apuesta clara por este tema, por Proyecto Hombre y por la lucha contra las adicciones, especialmente en los programas de prevención".

A este respecto, ha abogado por insistir en la "prevención escolar de calidad, desde muy pequeños, no hablando de adiciones, sino hablando de gestión emocional, de valores, de saber decir no, de comunicación, de expresar lo que sienten. Si acompañamos a esos niños desde muy pequeñitos hasta que puede que tengan ese primer contacto con alguna sustancia o con algo parecido, estén un poquito más preparados para decir no".

A su vez, ha insistido en el rol de las familias en estos procesos, "el valor de la familia es fundamental, por eso es también importante formar a los padres. Enseñar a los padres la importancia que tienen la gestión del afecto y la confianza y la vez ser capaz de marcar una serie de límites que necesitas para aprender en la vida, porque la vida es un aprendizaje que te va a enfrentar a muchos problemas".

García ha subrayado que "uno de cada tres usuarios viene al Proyecto Hombre por un problema del alcohol, para mí es la sustancia más peligrosa que existe porque está en todos los lados. Las siguientes sustancias pueden ser los estimulantes (cocaína y speed) y después el cannabis. El consumo de marihuana y de THC está provocando un gran problema de salud mental en chavales muy jóvenes que vienen con brotes psicóticos. A esas sustancias cuyo consumo está creciendo mucho se suma el problema de adiciones sin sustancia, comportamentales, como el problema del juego, de las apuestas, que es igual que una adición a otras sustancias. Hay un problema importante con ello y hay que dar una respuesta contundente".

RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

Proyecto Hombre nació en 1990 y a lo largo de estos 34 años de andadura la entidad se ha ido transformando y adaptando su modelo de intervención propio e integral al perfil del usuario que acude a solicitar su apoyo. En la actualidad cuenta con 26 profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, etc.) y con 80 voluntarios. La entidad atendió en 2023 a 500 personas, un 8 por ciento más que en 2022. El número total de personas que recibieron apoyo (usuarios y familiares) fue de 1.790, un 10 por ciento más que en 2022.

Entre los programas que desarrolla la entidad destacan el tratamiento ambulatorio (207 personas atendidas en 2023) y el residencial, más intensivo y que se lleva a cabo en la comunidad terapéutica cuyas instalaciones han visitado hoy y en el que 7 profesionales atienden en un modelo residencial de lunes a viernes o toda la semana a 23 personas con problemas de adicción. En 2023, 75 personas, la mayoría hombres entre 31 y 50 años, fueron atendidas en este programa que brinda una estructura que ayude a mantener la abstinencia, tanto de sustancias como de su conducta-problema. Además de actuar de forma psicoterapéutica, se presta especial atención a las necesidades formativas y de reintegración social y laboral. Se trabaja en coordinación con los Servicios Sociales, el Servicio Riojano de Salud y otras asociaciones del ámbito socio-sanitario.

El programa busca crear un ambiente apropiado para que las personas consigan recuperar la autonomía personal y un estilo de vida saludable. Cada proceso es individualizando para atender las diferentes necesidades y circunstancias del usuario.

Proyecto Hombre La Rioja trabaja intensamente en otros programas como el que se centra en la atención a personas con problemas de adicción privadas de libertad, con un módulo transformado en una Comunidad Terapéutica dentro del propio centro penitenciario o con programas de sensibilización y ambulatorio para la población reclusa. A su vez, ha impulsado el programa Reconecta dirigido a jóvenes y sus familias, que en 2023 atendió a 131 jóvenes, el 76 por ciento y en su mayoría consumidores de cannabis. Proyecto Hombre La Rioja cuenta también con programas transversales y de alta vulnerabilidad que tratan a personas con problemas de adicciones a los que se suman otras patologías, como problemas de salud mental.