El Casco Antiguo Suena de Calahorra cierra su VII edición con una gran acogida del público

El Casco Antiguo Suena de Calahorra cierra su VII edición con una gran acogida del público
El Casco Antiguo Suena de Calahorra cierra su VII edición con una gran acogida del público - CONSEJO DE LA JUVENTUD COMARCAL DE CALAHORRA
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 14:23
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LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra y el Consejo de la Juventud de La Rioja expresan "nuestro más sincero agradecimiento" a todas las personas que les acompañaron el pasado sábado, 17 de octubre, en la VII edición de 'El Casco Antiguo Suena', contribuyendo a llenar de música, ambiente y vida el Rasillo de San Francisco.

Esta edición volvió a demostrar la calidad de las propuestas musicales emergentes del panorama nacional. Carmesí, Palo Domado y Victorias ofrecieron unas actuaciones de extraordinaria calidad, que entusiasmaron al público asistente y confirmaron el acierto de seguir apostando por nuevas propuestas musicales.

El broche de oro llegó de la mano de los DJ locales Viernesss y Sergio Moya, que consiguieron reunir la mayor participación de la juventud calagurritana, cerrando la jornada con un ambiente excepcional.

Desde ambas entidades "queremos agradecer especialmente el apoyo y la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud, el Ayuntamiento de Calahorra, la Asociación Juvenil La Calle 2000, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y el Centro Comercial ARCCA, cuyo compromiso resulta fundamental para hacer posible esta iniciativa".

"Nuestro reconocimiento también a todas las personas voluntarias que colaboraron en la organización y desarrollo de la actividad. Gracias, Calahorra, por seguir haciendo que 'El Casco Antiguo Suena' sea mucho más que un festival de música: un espacio de encuentro, participación juvenil y dinamización de nuestro casco histórico", finalizan en un comunicado.

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