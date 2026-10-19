El Casco Antiguo Suena de Calahorra cierra su VII edición con una gran acogida del público - CONSEJO DE LA JUVENTUD COMARCAL DE CALAHORRA

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra y el Consejo de la Juventud de La Rioja expresan "nuestro más sincero agradecimiento" a todas las personas que les acompañaron el pasado sábado, 17 de octubre, en la VII edición de 'El Casco Antiguo Suena', contribuyendo a llenar de música, ambiente y vida el Rasillo de San Francisco.

Esta edición volvió a demostrar la calidad de las propuestas musicales emergentes del panorama nacional. Carmesí, Palo Domado y Victorias ofrecieron unas actuaciones de extraordinaria calidad, que entusiasmaron al público asistente y confirmaron el acierto de seguir apostando por nuevas propuestas musicales.

El broche de oro llegó de la mano de los DJ locales Viernesss y Sergio Moya, que consiguieron reunir la mayor participación de la juventud calagurritana, cerrando la jornada con un ambiente excepcional.

Desde ambas entidades "queremos agradecer especialmente el apoyo y la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud, el Ayuntamiento de Calahorra, la Asociación Juvenil La Calle 2000, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y el Centro Comercial ARCCA, cuyo compromiso resulta fundamental para hacer posible esta iniciativa".

"Nuestro reconocimiento también a todas las personas voluntarias que colaboraron en la organización y desarrollo de la actividad. Gracias, Calahorra, por seguir haciendo que 'El Casco Antiguo Suena' sea mucho más que un festival de música: un espacio de encuentro, participación juvenil y dinamización de nuestro casco histórico", finalizan en un comunicado.