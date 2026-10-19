La Catedral de Calahorra recupera una joya del barroco riojano - SFC

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha inaugurado la Capilla del Niño Jesús La Catedral de Calahorra acaba de recuperar una de las obras más impresionantes del barroco riojano. Todo ello, tras la restauración que ha costado 129.000 euros y que comenzó en febrero de 2024 para finalizar el pasado viernes.

El obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Santos Montoya, y el deán del primer templo riojano, Jesús Ignacio Merino, han agradecido las aportaciones y el esfuerzo de las instituciones y administraciones implicadas cuyos representantes se encontraban presentes.

En este sentido cabe recordar que la financiación del proyecto se ha estructurado en dos grandes bloques: el Gobierno de La Rioja ha aportado 54.000 euros, mientras que los 75.000 euros restantes han sido asumidos de forma conjunta por el Ayuntamiento de Calahorra y la Asociación de Amigos de la Catedral.

UNA DE LAS OBRAS MÁS RELEVANTES DE DIEGO DE CAMPORREDONDO

La Capilla del Niño Jesús es un ejemplo cumbre del arte barroco.

Destaca en ella el 'horror vacui' que origina una decoración sin espacios vacíos, con cientos de querubines y volutas.

El retablo fue realizado por el escultor calagurritano Diego Camporredondo entre 1735 y 1736.

Fue colocado sobre un zócalo de piedra labrado en 1738 y su profusa decoración enmascara la estructura, oculta por una multitud de ángeles portadores de instrumentos de la pasión, espejos ovalados, bustos, tallos vegetales curvilíneos y emblemas.

La obra tiene su origen en enero de 1735, cuando el deán Pedro de Oñate y Murillas ofreció costear parte de la construcción de una capilla con dos únicas condiciones: que se colocara la imagen del niño Jesús en el altar, y que el encargado de la obra, tanto en su faceta arquitectónica como escultórica, fuera Juan Miguel Mortela.

Éste último es uno de los personajes más desconocidos de la Iglesia Riojana pero probablemente el que más contribuyó en el siglo XVIII a engrandecer el patrimonio histórico- artístico de nuestra región.

En el banco, la imagen central es el antiguo titular del altar, el rey San Fernando, y los lados se encuentran dos tallas hechas para este retablo en 1738, San Sebastián y San Roque.

En el cuerpo, la calle central acoge un Niño Jesús vestido y presentado como Salvador que está coronado y situado bajo un relieve de Dios Padre bendiciendo.

A los lados, las imágenes de la Virgen y san José primorososamente estofadas por José Bravo.

En el ático está la paloma del Espíritu Santo y le acompañan, en las calles laterales, san Juan Bautista, y probablemente santa Isabel.

En la clave del arco, una corona acredita al Niño Dios como Cristo Rey.

La capilla está cerrada con una reja realizada en 1738- 1739.

NUEVO PROYECTO EN MARCHA

Como viene siendo costumbre en el empeño de Amigos de la Catedral por recuperar el esplendor del templo, ha iniciado un nuevo proyecto cuando todavía no había terminado la restauración de la Capilla del Niño Jesús, los restauradores María José Herreros y Roberto Cagigal comenzaron la restauración de la Capilla de la Virgen del Pilar.

En esta misma capilla también han empezado a trabajar ya los carpinteros para renovar todo el solado levantando en primer lugar la tarima que presentaba peligrosas inconsistencias en distintas partes de su superficie.

En su solado existe también un enterramiento con los restos del obispo Pedro de Lepe (que dio lugar al aforismo castellano 'ser más listo que Lepe' o 'saber más que Lepe').

En la capilla de la Virgen del Pilar encontramos un retablo churrigueresco de 1705.

Su autor es José de San Juan y las esculturas son de Juan de Camporredondo.

La Virgen del Pilar aparece escoltada aquí por los patronos de Calahorra y de la Diócesis riojana, Esmeterio y Celedonio, con sus atributos (pañuelo y anillo).

A la izquierda se situaban un retablo clasicista con lienzo de Francisco del Plano que ya ha sido retirado temporalmente.

Permanecen en la capilla los trampantojos y pinturas murales; una de ellas la de 'el mirón' o 'el monaguillo', que es -que se sepa- el único trampantojo que simula movimiento.